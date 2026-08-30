Jay Idzes Bikin Perbedaan, Sassuolo Gasak Torino 2-1 di Mapei Stadium

JawaPos.com - Sassuolo amankan kemenangan perdana Serie A musim 2026/2027 setelah menundukkan Torino dengan skor 2-1 di Mapei Stadium pada Sabtu (29/8).

Sepanjang pertandingan, tim asuhan Alberto Aquilani tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Sebaliknya, Torino harus menerima kekalahan kedua secara beruntun setelah kebobolan empat gol dalam dua pertandingan.

Kedua tim langsung saling serang sejak menit awal. Sassuolo hampir membuka keunggulan ketika tembakan Cinquegrano pada menit kedua membentur mistar gawang.

Torino lalu merespons melalui Che Adams yang mendapat umpan dari Nikola Vlasic, tetapi kiper Sassuolo Arijanet Muric mampu menggagalkan peluang itu.

Sassuolo kembali mengancam pada menit ke-11 lewat tembakan diagonal Armand Lauriente. Namun, Diego Mascardi tampil sigap dan berhasil menepis bola.

Torino juga memiliki peluang melalui Vlasic pada menit ke-28. Lagi-lagi Muric menjadi penyelamat Sassuolo dengan menghentikan bola menggunakan kakinya.

Gol yang dinanti akhirnya tercipta pada menit ke-39 lewat sebuah rangkaian serangan apik Sassuolo. Kesalahan Pietro Comuzzo di lini tengah membuat Sassuolo mendapatkan ruang untuk melakukan serangan balik. Lauriente memanfaatkan situasi itu dengan membawa bola ke depan.

Serangan kemudian berlanjut dengan aksi Adzic yang melakukan umpan tumit. Bola diteruskan kepada Volpato yang langsung melepaskan tembakan first time. Tembakan Volpato meluncur deras dan tidak mampu dihentikan Mascardi. Sassuolo pun unggul 1-0.