Cetak 89 Gol dalam 105 Laga, Mbappe Punya Peluang Pecahkan Rekor 100 Gol Cristiano Ronaldo di Madrid

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya bersama Real Madrid. Penyerang asal Prancis tersebut kini tinggal selangkah lagi menuju catatan 100 gol untuk Los Blancos.
Mbappe sudah mencetak 89 gol dalam 105 pertandingan bersama Real Madrid. Jumlah tersebut membuatnya berada dalam situasi menarik karena Cristiano Ronaldo juga mencapai 100 gol pertamanya bersama Madrid setelah menjalani 105 pertandingan.
Perbedaannya, Mbappe masih membutuhkan 11 gol untuk menyentuh angka yang sama. Ia pun memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor Ronaldo sebagai pemain yang paling cepat mencapai 100 gol dalam sejarah Real Madrid.
Target tersebut bukan sesuatu yang mustahil jika melihat produktivitas Mbappe sejak datang ke Santiago Bernabeu.
Pada musim pertamanya, Mbappe langsung menjadi salah satu mesin gol utama Real Madrid. Ia mencetak 44 gol di semua kompetisi, dengan 31 di antaranya lahir di La Liga. Catatan tersebut membuatnya mendapatkan penghargaan Golden Boot.
Sayangnya, performa individu Mbappe belum sejalan dengan pencapaian tim. Real Madrid gagal mendapatkan trofi utama setelah tersingkir di perempat final Liga Champions, kalah dalam persaingan La Liga, serta takluk dari Barcelona di final Copa del Rey.
Meski begitu, catatan gol Mbappe tetap mendapat perhatian. Bahkan, produktivitasnya pada musim debut lebih tinggi dibandingkan Ronaldo yang mencetak 33 gol pada musim pertamanya di Real Madrid.
Memasuki musim keduanya, Mbappe sempat mengalami kendala. Ia harus menepi akibat gastroenteritis yang membuat kondisi fisiknya menurun. Situasi tersebut juga membuatnya kehilangan berat badan dan terlambat mencapai kondisi terbaik.
Namun, setelah kembali bugar, Mbappe kembali menunjukkan kelasnya. Ia mampu mencetak gol dalam delapan pertandingan liga secara beruntun dan menyamai catatan Ronaldo dengan 59 gol dalam satu tahun kalender.
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