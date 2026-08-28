Prediksi Skor AC Milan vs Venezia: Rossoneri Berpeluang Pesta Gol di San Siro!

JawaPos.com - AC Milan berpeluang meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Venezia di San Siro pada pekan kedua Serie A 2026/2027, Sabtu (29/8) pukul 01.45 WIB.

Rossoneri datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Torino, sedangkan Venezia baru menelan kekalahan dari Lecce sehingga tekanan langsung mengarah kepada tim promosi tersebut.

AC Milan mengawali era baru bersama Ruben Amorim dengan hasil positif.

Dua gol pada babak kedua dari debutan Alphadjo Cisse dan bintang Prancis Adrien Rabiot membawa Rossoneri mengamankan kemenangan 2-1 di markas Torino.

Hasil tersebut terasa penting setelah Milan menutup musim lalu dengan kekecewaan besar.

Kekalahan dari Cagliari pada laga terakhir membuat AC Milan gagal mengamankan tiket Liga Champions.

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Kemenangan di Turin juga mengakhiri penantian AC Milan untuk memenangi laga pembuka Serie A.

Rossoneri terakhir kali meraih tiga poin pada pertandingan pertama liga pada 2023, sedangkan Amorim langsung mencatat kemenangan dalam debutnya sebagai pelatih di kompetisi domestik Italia.