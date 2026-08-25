Ferran Torres Debut Bersinar Bersama PSG dengan Sukses Cetak 2 Gol Luar Biasa

JawaPos.com – Ferran Torres tampil gemilang pada laga debutnya bersama Paris Saint-Germain (PSG) dengan mencetak dua gol pada babak kedua.

Dilansir dari laman Sportscape Magazine pada Selasa (25/8), Penyerang asal Spanyol tersebut masuk sebagai pemain pengganti ketika PSG tertinggal dua gol dari lawannya.

Kehadiran Torres langsung mengubah jalannya pertandingan dan memberikan energi baru bagi lini serang PSG. Dua gol Torres membantu tim barunya bangkit sekaligus menunjukkan kemampuan penyelesaian akhir yang menjadi salah satu kekuatannya.

Torres tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi setelah memasuki lapangan pada babak kedua. Ia mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan mencetak dua gol yang membawa PSG menyamakan kedudukan.

Penampilan tersebut menjadi awal yang mengesankan bagi Torres dalam perjalanan barunya bersama klub asal Paris tersebut. Dua gol pada laga perdana juga menjadi modal penting bagi sang penyerang untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar dari tim pelatih.

Debut impresif Torres bersama PSG melanjutkan momentum positif yang diraihnya bersama tim nasional Spanyol. Sebelum bergabung dengan PSG, ia disebut terakhir kali memperkuat Spanyol pada laga final Piala Dunia dan turut meraih kemenangan bersama negaranya.

Penampilan gemilang di pertandingan pertamanya bersama klub baru membuat Torres langsung menjadi perhatian para pendukung PSG.