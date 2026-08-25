Ferran Torres Debut Bersinar Bersama PSG dengan Sukses Cetak 2 Gol Luar Biasa

Ferran Torres (Instagram @ferrantorres)
JawaPos.com – Ferran Torres tampil gemilang pada laga debutnya bersama Paris Saint-Germain (PSG) dengan mencetak dua gol pada babak kedua.
Dilansir dari laman Sportscape Magazine pada Selasa (25/8), Penyerang asal Spanyol tersebut masuk sebagai pemain pengganti ketika PSG tertinggal dua gol dari lawannya.
Kehadiran Torres langsung mengubah jalannya pertandingan dan memberikan energi baru bagi lini serang PSG. Dua gol Torres membantu tim barunya bangkit sekaligus menunjukkan kemampuan penyelesaian akhir yang menjadi salah satu kekuatannya.
Torres tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi setelah memasuki lapangan pada babak kedua. Ia mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan mencetak dua gol yang membawa PSG menyamakan kedudukan.
Penampilan tersebut menjadi awal yang mengesankan bagi Torres dalam perjalanan barunya bersama klub asal Paris tersebut. Dua gol pada laga perdana juga menjadi modal penting bagi sang penyerang untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar dari tim pelatih.
Debut impresif Torres bersama PSG melanjutkan momentum positif yang diraihnya bersama tim nasional Spanyol. Sebelum bergabung dengan PSG, ia disebut terakhir kali memperkuat Spanyol pada laga final Piala Dunia dan turut meraih kemenangan bersama negaranya.
Penampilan gemilang di pertandingan pertamanya bersama klub baru membuat Torres langsung menjadi perhatian para pendukung PSG.
Gol yang dicetak pemain asal Spanyol tersebut sekaligus membuka peluang untuk menjadi salah satu tumpuan penting PSG pada musim ini
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Aston Villa di Liga Inggris 2026/2027: Laga Berakhir Imbang!
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Groningen di Liga Belanda: Boeren Enggan Malu di Kandang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Tak Hanya Jenderal TNI-Polri, Pengusaha Haji Isam Dikabarkan Dapat Tugas Tangani Karhutla di Kalsel
Prediksi Skor Rennes vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Bisa Kesulitan!
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Los Rojiblancos Diunggulkan!