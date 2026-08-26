Jelang Lawan Ipswich, Wayne Rooney Minta Carrick Cadangkan Dua Pemain Ini

Wayne Rooney. (ig @waynerooney)
JawaPos.com - Manchester United mendapat sorotan setelah secara mengejutkan kalah 0-2 dari Hull City pada akhir pekan.
Kekalahan tersebut membuat Wayne Rooney merasa Michael Carrick perlu melakukan sejumlah perubahan ketika Setan Merah menghadapi Ipswich Town pada Minggu.
Rooney secara khusus menyarankan Carrick untuk mencadangkan Luke Shaw dan Andrey Santos.
United memang menguasai 71 persen penguasaan bola saat menghadapi Hull, tetapi dominasi tersebut tidak banyak menghasilkan ancaman berarti. Semi Ajayi dan debutan Nobel Mendy kemudian membawa Hull meraih kemenangan meyakinkan.
Hasil itu membuat laga melawan Ipswich menjadi semakin penting bagi Carrick, meski musim masih berada di tahap awal.
Rooney Ingin Dorgu Jadi Bek Kiri
Salah satu perubahan yang diusulkan Rooney berada di sektor kiri pertahanan.
Patrick Dorgu memang sempat digantikan Marcus Rashford saat menghadapi Hull, tetapi Rooney justru ingin pemain tersebut kembali dimainkan sebagai bek kiri melawan Ipswich.
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Jawa Pos
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