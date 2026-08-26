Transfer Omar Marmoush Bawa Pengeluaran Tottenham Hotspur Mencapai Rp 8 Triliun

Omar Marmoush (Instagram @marmoush)
JawaPos.com – Tottenham Hotspur hampir merampungkan transfer penyerang Manchester City, Omar Marmoush, dengan nilai sekitar EUR 60 juta atau sekitar Rp1,31 triliun, sehingga pengeluaran klub pada bursa transfer musim panas ini semakin mendekati EUR 400 juta atau sekitar Rp8,75 triliun.
Dilansir dari laman The Telegraph pada Selasa (25/8), Kepindahan Marmoush menyusul kedatangan Sávio dari Manchester City dengan nilai awal EUR 75 juta atau sekitar Rp1,64 triliun yang dapat meningkat menjadi EUR 85 juta atau sekitar Rp1,86 triliun.
Dengan dua perekrutan tersebut, Tottenham diperkirakan mengeluarkan lebih dari EUR 380 juta atau sekitar Rp8,32 triliun sepanjang bursa transfer musim panas.
Kedatangan Marmoush dan Sávio menjadi bagian dari upaya pelatih Tottenham, Roberto De Zerbi, untuk membangun kembali lini serang tim.
Sávio telah diperkenalkan sebagai pemain baru Tottenham dan akan menggunakan nama Sávio di bagian belakang seragamnya, sedangkan kepindahan Marmoush masih menunggu penyelesaian proses transfer.
De Zerbi berharap kedua pemain tersebut dapat menambah energi, kreativitas, dan kualitas serangan setelah Tottenham mengalami kekalahan 0-3 dari Brentford.
Transfer Marmoush juga mempertegas perubahan besar dalam komposisi skuad Tottenham pada musim ini. De Zerbi ingin membentuk lini serang baru yang mampu memberikan lebih banyak pilihan dalam menghadapi berbagai pertandingan.
Sementara Mikey Moore diperkirakan meninggalkan klub dengan status pinjaman ke Cologne. Tottenham selanjutnya dijadwalkan menghadapi Charlton Athletic di Carabao Cup, dengan De Zerbi diperkirakan melakukan sejumlah perubahan setelah kekalahan dari Brentford.
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Jawa Pos
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