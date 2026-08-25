Omar Marmoush Dikabarkan Menyetujui Kepindahannya ke Tottenham Hotspur

Omar Marmoush dikabarkan setuju pindah ke Tottenham Hotspur (Bein Sports)
JawaPos.com – Omar Marmoush dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Tottenham di tengah meningkatnya minat klub London Utara tersebut terhadap penyerang Manchester City.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Tottenham sedang bernegosiasi dengan Manchester City dan menjadikan pemain asal Mesir itu sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang.
Keputusan Marmoush untuk terbuka terhadap kepindahan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam negosiasi yang berlangsung menjelang penutupan bursa transfer.
Marmoush bergabung dengan Manchester City dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025 dengan nilai transfer sekitar EUR 59 juta atau sekitar Rp1,31 triliun.
Manchester City diperkirakan akan meminta nilai transfer yang lebih tinggi untuk melepas pemain berusia tersebut, terlebih kontraknya bersama klub masih berlaku hingga 2029.
Pembicaraan antara kedua klub juga disebut dapat mencakup kesepakatan gabungan untuk Marmoush dan Savinho dengan nilai keseluruhan yang mendekati EUR 150 juta atau sekitar Rp3,33 triliun.
Persaingan untuk mendapatkan tempat di lini serang Manchester City semakin ketat meskipun Marmoush baru-baru ini menunjukkan performa positif selama pramusim, termasuk mencetak dua gol saat menghadapi Atlético Madrid.
Tottenham sendiri melihat pemain Mesir tersebut sebagai bagian penting dari proyek Roberto De Zerbi dan kini perlu memenuhi tuntutan finansial Manchester City untuk menyelesaikan transfer.
Dengan Marmoush telah menyatakan kesediaannya untuk pindah, keputusan akhir mengenai kepindahan tersebut akan bergantung pada kesepakatan kedua klub.
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Jawa Pos
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