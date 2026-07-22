Youri Tielmans Tak Sabar Main di Old Trafford

JawaPos.com - Gelandang anyar Manchester United Youri Tielemans mengisyaratkan ttdak ak sabar untuk tampil di hadapan publik Old Trafford menjelang kompetisi musim 2026/2027 bergulir.

"Sepertinya saya belum bisa memahami betapa besarnya hal itu," ujar Tielemans, dikutip dari laman resmi klub, Rabu.

Tielemans melanjutkan selain tampil di hadapan publik Old Trafford, dia juga tidak sabar untuk segera bekerja sama dengan pelatih kepala Manchester United Michael Carrick.

Pemain berkebangsaan Belgia tersebut menjelaskan jika Michael Carrick merupakan salah satu idolanya ketika aktif menjadi pemain, terutama saat pelatih asal Inggris tersebut berseragam Manchester United.

"Sang pelatih sangat hebat. Saya sangat senang karena terjalin hubungan yang baik dengannya. Fakta bahwa ia pernah bermain (di lini tengah) dan kini mencari tipe gelandang tertentu, hal itu sangat berarti, mengingat segala pencapaiannya sebagai pemain," ungkap Tielmans.

Tielemans menjadi salah satu pemain anyar yang didatangkan oleh Manchester United pada bursa transfer pemain musim panas ini untuk memperkuat lini tengah mereka.

Manchester United mendatangkan Youri Tielemans dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa dan mengikat pemain tersebut dengan kontrak berdurasi lima tahun.