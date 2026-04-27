Jadwal Liga Inggris Manchester United vs Brentford dan Prediksi Skor: King MU Siap Raih Tiga Poin!

JawaPos.com - Jadwal penutup pekan 34 Liga Inggris akan mempertemukan Manchester United melawan Brentford di Old Trafford, Selasa (28/4). Kemenangan akan menjadi misi utama sang tuan rumah untuk menjaga peluang tampil di Liga Champions musim depan.

Manchester United saat ini masih bertahan di posisi tiga klasemen dengan 58 poin dari 33 pertandingan. Jumlah poin tersebut baru saja disamai oleh sang rival, Liverpool. Menariknya, selisih gol kedua tim juga sama, yakni 13. Dengan empat laga tersisa, poin penuh harus senantiasa diraih Setan Merah agar tidak turun dari zona kompetisi Eropa.

Namun, menghadapi Brentford di Old Trafford, sejumlah pemain Man United masih diragukan tampil.

“Sejujurnya, semuanya baik-baik saja, seperti biasa. Ada beberapa cedera ringan setelah pertandingan, dan itu wajar terjadi. Patrick (Chinazaekpere Dorgu) sedang berusaha untuk kembali, tentu saja menunjukkan kemajuan yang baik dan semakin dekat dengan latihan bersama kami, yang merupakan hal positif, jadi itu kabar baik,” kata Pelatih Man United, Michael Carrick, dikutip dari laman resmi klub.

Sementara itu, pemain belakang Leny Yoro, pelatih asal Inggris tersebut mengatakan ada kemungkinan untuk bermain namun belum 100 persen pasti.

Meski demikian, tiga poin siap diraih Setan Merah di markas sendiri dengan mengandalkan Bryan Mbeumo hingga Bruno Fernandes demi asa kembali bermain di kompetisi tertinggi sepak bola Eropa, Liga Champions.

Tak jauh berbeda dengan Brentford, beberapa pemain juga masih dalam tahap pemulihan seperti Jordan Henderson, Janelt, dan Henry.

"Mereka baik-baik saja. Saya baru saja melewati mereka bertiga, dan mereka telah melakukan sesi latihan terpisah dari grup. Mereka sudah kembali ke lapangan dan menunjukkan kemajuan yang baik. Mereka semua memiliki perkiraan waktu kembali yang sedikit berbeda, tetapi mereka tidak akan tersedia untuk pertandingan nanti," ucap sang manajer, Keith Andrews, dikutip dari laman resmi klub.

Brentford saat ini berada di posisi sembilan klasemen dengan 48 poin dan masih memiliki peluang untuk tampil setidaknya di Europa League atau Conference League musim depan.

Head-to-Head Manchester United vs Brentford

Dalam lima pertemuan terakhir, kedua tim sama-sama memiliki dua kemenangan. Namun, dalam dua laga terakhir, Brentford lebih unggul dengan meraih poin penuh dengan skor 3-1 dan 4-3.