Rizka Perdana Putra
Jumat, 24 April 2026 | 15.12 WIB

Kerinduan Manuel Neuer Terobati! Kembali ke Olympiastadion setelah Enam Tahun, Bayern Munchen Bekuk Leverkusen 2-0

Manuel Neuer (sumber marca.com)

JawaPos.com -Kapten sekaligus penjaga gawang Bayern Munchen Manuel Neuer menunjukkan foto spesial usai membawa klubnya memenangi semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen (2-0) kemarin (23/4).

Neuer menunjukkan foto tribun Olympiastadion, Berlin, yang menjadi venue final DFB-Pokal (24/5). 

’’Aku sangat merindukan Berlin (Olympiastadion, Red),’’ ucap Manu –sapaan akrab Neuer– ketika diwawancarai Sky Deutschland.

Kali terakhir Bayern berlaga di Olympiastadion dalam final DFB-Pokal sudah terjadi pada 2020.

’’Yang aku ingat, pertandingan di sana selalu luar biasa dan ini adalah hari yang istimewa bagi seluruh klub,’’ tambah Manu yang enam tahun silam mengantarkan Die Roten –sebutan Bayern– mengalahkan Leverkusen 4-2 di final.  

