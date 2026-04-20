Juventus vs Bologna 2-0: Pierre Kalulu Jadi Penentu Laju, Nyonya Tua Dekati Empat Besar Tanpa Ragu

JawaPos.com - Pierre Kalulu sedang berjuang membawa Juventus bertengger di empat besar setelah berhasil mengalahkan Bologna di Liga Italia pekan ke-33. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Allianz Stadium, Senin (20/4).

Pemain 25 tahun itu turut andil dalam gol pertama Juventus yang dicetak oleh Jonathan David pada menit kedua. Umpan terukur Pierre Kalulu berhasil disambut dengan sundulan pemain timnas Kanada tersebut.

Di babak kedua, Juventus sukses menggandakan keunggulan. Pada menit ke-57, Khephren Thuram mencetak gol yang membuat timnya memastikan tiga poin.

Meraih kemenangan sangatlah penting bagi Juventus untuk bisa bersaing di empat besar klasemen sementara. Apalagi, Bologna merupakan tim yang selalu mengandalkan permainan fisik.

“Ini adalah pertandingan penting, dan kami senang bisa meraih tiga poin. Bologna memainkan permainan yang intens, jadi pertandingan melawan mereka selalu berat secara fisik," kata Pierre Kalulu setelah pertandingan yang dikutip laman resmi Juventus, Senin (20/4).

Dalam tiga laga beruntun, Juventus selalu meraih kemenangan karena para pemain sudah mulai tenang dalam menghadapi momen krusial di setiap pertandingan. Kini, Juventus hanya perlu melanjutkan tren kemenangan di lima laga terakhir dan memastikan tempat di empat besar sekaligus lolos ke Liga Champions.

"Kami semakin mengenal diri kami sendiri setiap harinya, jadi kami tahu bagaimana mengelola momen-momen dalam pertandingan dengan lebih baik. Kami masih punya lima pertandingan tersisa, dan kami perlu fokus pada diri kami sendiri dan performa kami masing-masing," ujar pemain 25 tahun itu.

Kemenangan melawan Bologna, juga membuat Juventus bisa bersaing dengan AC Milan dan Napoli untuk menempati posisi kedua klasemen sementara.