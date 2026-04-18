Prediksi Laga Penentu: Manchester City Diyakini Bungkam Arsenal dan Rebut Kendali Gelar di Premier League!

Manchester City vs Arsenal.
JawaPos.com - Pertarungan antara Manchester City dan Arsenal di Stadion Etihad pada Minggu (19/4) mungkin secara tidak langsung akan menentukan juara Premier League musim ini, tetapi hasilnya akan memberikan gambaran yang jauh lebih jelas tentang ke mana trofi akan berlabuh.
Jika mampu meraih kemenangan, Arsenal berpeluang memperlebar jarak menjadi sembilan poin, sebuah keunggulan yang hampir mustahil dikejar. Namun di sisi lain, kemenangan Manchester City akan membuat tim asuhan Pep Guardiola mengambil alih momentum dan menekan ketat sang pemuncak klasemen.
Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi. Setelah mengamankan trofi EFL Cup dan hanya berjarak dua laga dari gelar FA Cup, mereka kini membidik treble domestik yang tak terduga.
Kemenangan 3-0 atas Chelsea menjadi bukti kebangkitan City. Meski tampil kurang meyakinkan di babak pertama, sosok Nico O'Reilly menjadi pembeda dengan golnya yang memicu kebangkitan tim.
Ia kini telah mencetak enam gol sejak awal Februari, terbanyak di skuad City dalam periode tersebut.
Statistik juga berpihak pada City. Bulan April menjadi periode terbaik mereka, dengan rasio kemenangan mencapai 79,5% dan rata-rata 2,51 poin per pertandingan tertinggi dibanding bulan lain.
Sebaliknya, Arsenal asuhan Mikel Arteta justru menunjukkan tren penurunan. Kekalahan 1-2 dari Bournemouth pekan lalu memperpanjang catatan buruk mereka di bulan April, yang hanya mencatatkan win rate 42,3%.
Meski berhasil melangkah ke semifinal UEFA Champions League untuk kedua kalinya secara beruntun, hasil imbang 0-0 melawan Sporting Lisbon di leg kedua perempat final tidak cukup mengembalikan kepercayaan diri tim.
Arsenal kini hanya meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir di semua kompetisi. Lebih mengkhawatirkan lagi, mereka telah melakukan 15 kesalahan yang berujung peluang bagi lawan sejak awal tahun, hampir dua kali lipat dibanding paruh pertama musim.
