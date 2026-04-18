Clash of Legends Jakarta 2026: 6 Bintang dengan Prestasi Paling Mentereng di Kedua Kubu Siap Beraksi

JawaPos.com-Laga Barcelona Legends vs DRX World Legends di Clash of Legends Jakarta 2026 sebenarnya adalah pertandingan nostalgia. Tapi, melihat daftar resmi pemain, ada sejumlah nama yang pernah berdiri di puncak prestasi sepak bola dunia, baik lewat trofi individu, kejayaan klub, hingga prestasi bersama tim nasional mereka masing-masing, laga ini layak dilabeli sebagai laga nostalgia luar biasa.

Berikut ini adalah masing-masing 3 pemain paling mentereng dari kedua tim yang akan bertarung dalam laga yang bakal dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, malam ini (18/4).

DRX World Legends

Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro adalah bek tengah yang menjadi simbol kesempurnaan lini belakang. Pada 2006, ia mencapai puncak karier dengan membawa Italia menjuarai Piala Dunia sekaligus meraih Ballon d’Or di tahun yang sama, sesuatu yang sangat langka bagi seorang defender. Faktanya, dia adalah bek tengah terakhir yang memenangkan award prestisius tersebut.

Denganan postur yang tidak terlalu tinggi untuk ukuran bek tengah (176 cm), Cannavaro justru dikenal karena timing duel udara yang nyaris tanpa cela, membaca permainan sebelum lawan bergerak, dan kepemimpinan yang membuat lini belakang terasa tak tertembus.