Penantian 25 Tahun Terbayar! Lampard Berhasil Bawa Coventry City Promosi ke Liga Inggris

JawaPos.com - Coventry City akhirnya memastikan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris Premier League untuk pertama kalinya dalam 25 tahun setelah bermain imbang 1-1 melawan Blackburn Rovers pada laga Championship Sabtu (18/4).

Klub asal West Midlands itu hanya membutuhkan satu poin dari pertandingan di Ewood Park untuk mengunci promosi. Namun, mereka sempat berada di ambang kegagalan setelah Ryoya Morishita membawa Blackburn unggul lebih dulu.

Harapan Coventry kembali hidup pada menit ke-84 ketika bek Bobby Thomas mencetak gol penyeimbang lewat sundulan yang memanfaatkan situasi tendangan bebas. Gol itu pun memastikan hasil imbang yang cukup untuk membawa tim berjuluk Sky Blues itu kembali ke Premier League.

Dilansir dari ESPN, peluit panjang yang dibunyikan beberapa menit kemudian langsung disambut perayaan meriah lebih dari 7.000 suporter Coventry yang memenuhi tribun tandang di Lancashire.

Keberhasilan itu menandai kebangkitan luar biasa Coventry di bawah asuhan Frank Lampard. Mantan gelandang timnas Inggris itu membawa timnya menjalani musim impresif di Championship.

Coventry sebelumnya sempat mengalami masa sulit, termasuk terdegradasi hingga ke League Two, divisi keempat sepak bola Inggris pada 2017.

Setelah gagal promosi usai kalah dari Luton Town di final play-off 2023, musim ini Coventry tampil dominan dan berhasil mengamankan tiket promosi dengan tiga laga tersisa.

Meski promosi sudah dipastikan, Coventry masih harus menunggu untuk mengunci gelar juara Championship. Saat ini Coventry unggul 11 poin dari Ipswich Town yang menduduki posisi kedua dan masih menyisakan lima pertandingan.

Baca Juga:Frank Lampard Ingatkan Coventry City Tetap Rendah Hati Meski Pimpin Klasemen Sementara Championship