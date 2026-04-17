Kompany Isyaratkan Menang Atas Real Madrid Mirip Lawan Blackburn, Olise Pertanyakan Status King of Europe Los Galacticos

JawaPos.com - Kemenangan dramatis Bayern Munchen atas Real Madrid di Allianz Arena bukan cuma menyisakan euforia, tapi juga sedikit bumbu panas setelah laga. Kali ini datang dari Vincent Kompany dan Michael Olise, yang sama-sama melontarkan komentar bernada sindiran meski dengan gaya yang berbeda.

Laga yang berakhir agregat 6-4 untuk Bayern itu memang penuh drama. Real Madrid sempat tiga kali unggul, tapi semuanya berubah setelah kartu merah Eduardo Camavinga di menit akhir. Sejak saat itu, momentum sepenuhnya berpindah ke tuan rumah.

Di tengah suasana panas tersebut, Kompany justru memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan.

Kompany: Menang Lawan Madrid, Rasanya "Mirip" Lawan Blackburn?

Melansir Sport Illustrated, dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Bayern itu ditanya soal seberapa besar kemenangan ini dalam kariernya. Jawabannya? Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang.

"Sangat sulit untuk mengatakannya."

Ia kemudian membandingkan momen ini dengan pengalaman lamanya saat melatih Burnley.

"Saya ingat kami mengalahkan Blackburn dua kali di Burnley. Tidak seorang pun di ruangan ini ingin membandingkannya dengan hari ini, tetapi itu luar biasa. Itu adalah sesuatu yang sering saya alami sebagai pemain dan ini sungguh luar biasa."