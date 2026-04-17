Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
18 April 2026, 00.59 WIB

Kompany Isyaratkan Menang Atas Real Madrid Mirip Lawan Blackburn, Olise Pertanyakan Status King of Europe Los Galacticos

Pemain Bayern Munchen Michael Olise merayakan gol saat menghancurkan Atalanta 6-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. (Dok. Munchen) - Image

Pemain Bayern Munchen Michael Olise merayakan gol saat menghancurkan Atalanta 6-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. (Dok. Munchen)

JawaPos.com - Kemenangan dramatis Bayern Munchen atas Real Madrid di Allianz Arena bukan cuma menyisakan euforia, tapi juga sedikit bumbu panas setelah laga. Kali ini datang dari Vincent Kompany dan Michael Olise, yang sama-sama melontarkan komentar bernada sindiran meski dengan gaya yang berbeda.

Laga yang berakhir agregat 6-4 untuk Bayern itu memang penuh drama. Real Madrid sempat tiga kali unggul, tapi semuanya berubah setelah kartu merah Eduardo Camavinga di menit akhir. Sejak saat itu, momentum sepenuhnya berpindah ke tuan rumah.

Di tengah suasana panas tersebut, Kompany justru memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan.

Kompany: Menang Lawan Madrid, Rasanya "Mirip" Lawan Blackburn?

Melansir Sport Illustrated, dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Bayern itu ditanya soal seberapa besar kemenangan ini dalam kariernya. Jawabannya? Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang.

"Sangat sulit untuk mengatakannya."

Ia kemudian membandingkan momen ini dengan pengalaman lamanya saat melatih Burnley.

"Saya ingat kami mengalahkan Blackburn dua kali di Burnley. Tidak seorang pun di ruangan ini ingin membandingkannya dengan hari ini, tetapi itu luar biasa. Itu adalah sesuatu yang sering saya alami sebagai pemain dan ini sungguh luar biasa."

Komentar tersebut tentu terasa "aneh" bagi sebagian orang. Mengalahkan Real Madrid di Liga Champions biasanya dianggap momen besar, tapi Kompany justru menempatkannya dalam konteks pengalaman emosional yang lebih luas bahkan menyandingkannya dengan laga Championship.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore