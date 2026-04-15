Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

JawaPos.com - Pertemuan ke-30 antara dua raksasa Eropa, Bayern Munich dan Real Madrid, akan menjadi pusat perhatian saat keduanya bentrok di Allianz Arena pada leg kedua perempat final Liga Champions UEFA, Kamis (16/4) dini hari.

Tim asuhan Vincent Kompany datang dengan keunggulan tipis setelah menang 2-1 di leg pertama di Santiago Bernabeu. Gol dari Luis Diaz dan Harry Kane memberi Bayern modal penting, meski gol telat Kylian Mbappe menjaga asa Alvaro Arbeloa dan timnya.

Bayern memiliki rekor luar biasa di kompetisi Eropa. Mereka memenangkan 29 dari 30 laga dua leg setelah menang tandang di leg pertama. Selain itu, Allianz Arena menjadi benteng kokoh Bayern memenangkan seluruh laga kandang Liga Champions musim ini dengan rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan.

Performa domestik mereka juga sedang menanjak, termasuk kemenangan telak 5-0 atas St Pauli yang semakin mengukuhkan posisi di puncak Bundesliga.

Sebaliknya, Real Madrid datang dengan kondisi kurang ideal. Hasil buruk di La Liga, termasuk kekalahan dari Mallorca dan hasil imbang melawan Girona, membuat posisi mereka semakin tertekan, tertinggal dari Barcelona dalam perburuan gelar.

Era baru di bawah Arbeloa belum berjalan mulus. Tersingkir dari Copa del Rey dan inkonsistensi di Eropa membuat tekanan semakin besar.

Meski demikian, Real Madrid tetap punya DNA Liga Champions yang menakutkan. Mereka memenangkan sembilan dari sembilan duel dua leg terakhir melawan tim Jerman dan tak terkalahkan dalam empat kunjungan terakhir ke Allianz Arena.

Bayern dipastikan tanpa Lennart Karl dan Sven Ulreich karena cedera, namun Kane diperkirakan tetap tampil. Striker Inggris itu sedang on fire dengan 11 gol di Liga Champions musim ini.

Di lini serang, Serge Gnabry, Diaz, dan Michael Olise siap menjadi ancaman, sementara Jamal Musiala berpotensi memulai dari bangku cadangan.