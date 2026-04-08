Ide Tak Biasa Mikel Arteta di Latihan Arsenal: Misi Jatuhkan Pena setelah Bohlam, Pencuri, dan YNWA

Pelatih Arsenal Mikel Arteta. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com - Tactician Arsenal Mikel Arteta kembali muncul dengan ide latihan tidak biasa. Jelang first leg perempat final Liga Champions di kandang Sporting CP dini hari tadi (8/4), para pemain Arsenal berlatih dalam kelompok dengan misi tidak menjatuhkan pena saat mereka saling menggiring bola.
”(Menghindari) panik sangat penting. Anda harus menjalani masa kini dan itulah standar yang kami tetapkan,” kata Arteta dibalik sesi latihan ”pena” tersebut sebagaimana dilansir dari Football London.
Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun ini memang punya cara-cara kreatif dalam memotivasi pemain. Dia pernah menggunakan bohlam sebagai bagian dari pembicaraan tim dan menyewa pencuri untuk mencuri barang-barang pemain dalam sebuah pertemuan.
Arteta juga pernah memasang pengeras suara yang memutar lagu You’ll Never Walk Alone (YNWA) di pinggir lapangan latihan jelang laga lawan Liverpool FC.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven