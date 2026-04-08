Rizka Perdana Putra
08 April 2026, 23.37 WIB

Ide Tak Biasa Mikel Arteta di Latihan Arsenal: Misi Jatuhkan Pena setelah Bohlam, Pencuri, dan YNWA

Pelatih Arsenal Mikel Arteta. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com - Tactician Arsenal Mikel Arteta kembali muncul dengan ide latihan tidak biasa. Jelang first leg perempat final Liga Champions di kandang Sporting CP dini hari tadi (8/4), para pemain Arsenal berlatih dalam kelompok dengan misi tidak menjatuhkan pena saat mereka saling menggiring bola.

”(Menghindari) panik sangat penting. Anda harus menjalani masa kini dan itulah standar yang kami tetapkan,” kata Arteta dibalik sesi latihan ”pena” tersebut sebagaimana dilansir dari Football London.

Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun ini memang punya cara-cara kreatif dalam memotivasi pemain. Dia pernah menggunakan bohlam sebagai bagian dari pembicaraan tim dan menyewa pencuri untuk mencuri barang-barang pemain dalam sebuah pertemuan.

Arteta juga pernah memasang pengeras suara yang memutar lagu You’ll Never Walk Alone (YNWA) di pinggir lapangan latihan jelang laga lawan Liverpool FC. 

Artikel Terkait
Arsenal Bantu Premier League, Kuota Wakil Inggris Jadi Lima di Liga Champions Musim Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Bantu Premier League, Kuota Wakil Inggris Jadi Lima di Liga Champions Musim Depan

09 April 2026, 23.14 WIB

Drama di Barcelona: Lamine Yamal Tunjukkan Frustrasi Usai Diganti, Flick Langsung Turun Tangan! - Image
Sepak Bola Dunia

Drama di Barcelona: Lamine Yamal Tunjukkan Frustrasi Usai Diganti, Flick Langsung Turun Tangan!

09 April 2026, 20.54 WIB

Thierry Henry Temukan Masalah Arsenal yang Dapat Menyulitkan Mereka di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Thierry Henry Temukan Masalah Arsenal yang Dapat Menyulitkan Mereka di Liga Champions

09 April 2026, 20.47 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

