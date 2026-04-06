Counter Real Madrid Pulih dari Cedera, Harry Kane Siap Tampil

JawaPos.com - Real Madrid sempat mendapat kabar baik saat jeda internasional ketika Harry Kane mengalami cedera ringan dalam sesi latihan Bayern Munchen.

Striker timnas Inggris itu bahkan dicoret dari skuad Bayern untuk laga akhir pekan melawan Freiburg. Situasi tersebut langsung memunculkan spekulasi bahwa Kane mungkin belum cukup fit untuk tampil melawan Real Madrid di Liga Champions. Namun, perkembangan terbaru justru mengarah ke hal yang berbeda.

Melansir MARCA, Harry Kane tampaknya akan tetap bermain melawan Real Madrid, apa pun yang terjadi.

Absennya Kane saat menghadapi Freiburg diyakini hanya sebagai langkah pencegahan dari Bayern. Klub asal Jerman itu tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu, mengingat pentingnya laga melawan Real Madrid di tengah pekan.

Kane sendiri disebut sedang melakukan segala cara agar bisa berada dalam kondisi terbaik saat turun ke lapangan.

Joshua Kimmich bahkan sempat bercanda bahwa Kane akan tetap bermain meski harus menggunakan kursi roda.

Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel juga menggambarkan cedera Kane sebagai masalah ringan. Karena itulah, semua tanda mengarah pada satu kesimpulan: striker berusia 32 tahun itu akan siap dimainkan oleh Vincent Kompany.

Dan, itu jelas bukan kabar baik untuk Real Madrid. Musim ini, Kane tampil luar biasa bersama Bayern. Ia sudah mencetak 48 gol di semua kompetisi, angka yang menegaskan statusnya sebagai mesin gol utama tim Bavaria.

Mantan striker Tottenham Hotspur itu tidak hanya tajam di depan gawang, tetapi juga menjadi pusat permainan Bayern dengan kemampuannya membuka ruang, turun menjemput bola, dan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya.

Kehadirannya akan menjadi ancaman besar bagi lini belakang Real Madrid yang beberapa kali terlihat rapuh musim ini.