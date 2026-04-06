Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
06 April 2026, 20.46 WIB

Counter Real Madrid Pulih dari Cedera, Harry Kane Siap Tampil

Selebrasi Harry Kane setelah cetak gol lawan Atalanta. (Dok. Bayern Munchen)

JawaPos.com - Real Madrid sempat mendapat kabar baik saat jeda internasional ketika Harry Kane mengalami cedera ringan dalam sesi latihan Bayern Munchen.

Striker timnas Inggris itu bahkan dicoret dari skuad Bayern untuk laga akhir pekan melawan Freiburg. Situasi tersebut langsung memunculkan spekulasi bahwa Kane mungkin belum cukup fit untuk tampil melawan Real Madrid di Liga Champions. Namun, perkembangan terbaru justru mengarah ke hal yang berbeda. 

Melansir MARCA, Harry Kane tampaknya akan tetap bermain melawan Real Madrid, apa pun yang terjadi.

Absennya Kane saat menghadapi Freiburg diyakini hanya sebagai langkah pencegahan dari Bayern. Klub asal Jerman itu tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu, mengingat pentingnya laga melawan Real Madrid di tengah pekan.

Kane sendiri disebut sedang melakukan segala cara agar bisa berada dalam kondisi terbaik saat turun ke lapangan.

Joshua Kimmich bahkan sempat bercanda bahwa Kane akan tetap bermain meski harus menggunakan kursi roda.

Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel juga menggambarkan cedera Kane sebagai masalah ringan. Karena itulah, semua tanda mengarah pada satu kesimpulan: striker berusia 32 tahun itu akan siap dimainkan oleh Vincent Kompany.

Dan, itu jelas bukan kabar baik untuk Real Madrid. Musim ini, Kane tampil luar biasa bersama Bayern. Ia sudah mencetak 48 gol di semua kompetisi, angka yang menegaskan statusnya sebagai mesin gol utama tim Bavaria.

Mantan striker Tottenham Hotspur itu tidak hanya tajam di depan gawang, tetapi juga menjadi pusat permainan Bayern dengan kemampuannya membuka ruang, turun menjemput bola, dan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya.

Kehadirannya akan menjadi ancaman besar bagi lini belakang Real Madrid yang beberapa kali terlihat rapuh musim ini.

Setelah kekalahan mengejutkan dari Mallorca, Real Madrid kini seperti menaruh semua harapan mereka di Liga Champions. Peluang di La Liga memang belum sepenuhnya tertutup, tetapi mereka membutuhkan sesuatu yang nyaris seperti keajaiban untuk membalikkan situasi.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore