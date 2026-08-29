Industri Properti Nasional Dorong Bangunan Hemat Energi dan Berkelanjutan

JawaPos.com - Transformasi industri properti Indonesia semakin mengarah pada pembangunan yang tidak hanya mengutamakan desain dan kenyamanan, tetapi juga efisiensi energi serta keberlanjutan.

Properti Indonesia Award 2026 (PIA 2026) mengusung tema The Milestone Edition, ajang penghargaan tahunan digelar di Ballroom Hotel JW Marriott, Jakarta.

CEO Properti Indonesia Group Andhika Fajri menekankan pentingnya daya tahan dan adaptasi para pelaku usaha di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

”Jika kita melihat lanskap industri properti hari ini, kita semua sepakat bahwa pasar sedang bergerak sangat dinamis. Di tengah gempuran tren suku bunga, fluktuasi ekonomi global, hingga pergeseran perilaku konsumen yang kian kritis. Namun, justru di tengah kompleksitas tantangan itulah, kualitas dan resiliensi sesungguhnya dari para pelaku industri ini teruji,” papar Andhika Fajri.

Andhika menambahkan, Properti Indonesia Award 2026 merupakan bukti tanggung jawab moral media terhadap kemajuan sektor real estat nasional. Komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui penyelenggaraan Properti Indonesia Award 2026 The Milestone Edition.

”Penyematan titel ini bukan sekadar seremoni tahunan biasa, melainkan penanda keberlanjutan atas konsistensi Properti Indonesia Award selama lebih dari 14 tahun terakhir,” tegas Andhika.

Ketua Dewan Juri Properti Indonesia Award 2026 sekaligus CEO Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono memaparkan, proses penetapan pemenang tahun ini dilakukan melalui evaluasi berbasis data kualitatif dan kuantitatif.

Evaluasi mencakup portofolio proyek, kinerja bisnis, konsep pengembangan, sustainability, hingga dampak yang dihasilkan.