ICM Dorong Pengelolaan Properti Berkelanjutan Lewat STP

JawaPos.com - Konsultan pengelola properti Inner City Management (ICM) terus mendorong pengelolaan properti berkelanjutan melalui penerapan Sewage Treatment Plant (STP) atau sistem pengolahan limbah cair domestik.

Penerapan STP dilakukan untuk memastikan setiap properti mampu mengelola air limbah secara aman, memenuhi ketentuan lingkungan, sekaligus mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan. Chief Executive Officer Inner City Management Krisdiarto Adi Pranoto mengatakan, inisiatif tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik yang mengatur standar kualitas air limbah sebelum dibuang maupun dimanfaatkan kembali.

”Kami memastikan site-site yang kami kelola memiliki sistem pengolahan limbah yang mampu memenuhi standar lingkungan sesuai peraturan yang berlaku sekaligus mendukung operasional properti yang lebih berkelanjutan,” ujar Krisdiarto.

Dia menuturkan, pengelolaan air menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kawasan properti. Pengelola kawasan dituntut mampu meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan.

Saat ini, ICM mengolah sekitar 10.258 meter kubik atau setara 10,25 juta liter air limbah setiap hari. Jumlah tersebut mencapai sekitar 82 persen dari total penggunaan air bersih yang mencapai 12,5 juta liter per hari.

”Limbah cair yang dihasilkan telah melalui proses pengolahan sehingga memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dimanfaatkan kembali maupun dialirkan ke badan air sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Krisdiarto.

Air hasil pengolahan tersebut dimanfaatkan kembali untuk berbagai kebutuhan nonkonsumsi, seperti penyiraman area hijau. Pemanfaatan ulang itu diharapkan dapat mengurangi penggunaan air bersih untuk kebutuhan nonkonsumsi sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Menurut Krisdiarto, pengoperasian instalasi pengolahan limbah juga bertujuan mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi penghuni maupun masyarakat di sekitar kawasan. Selain itu, penerapan STP menjadi bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi salah satu fokus ICM dalam menghadirkan pengelolaan properti yang bertanggung jawab.