Van Dijk Kapten, Endo Digantikan Itakura! Daftar Pemain Belanda dan Jepang di Grup F Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko sudah di depan mata. Ajang empat tahunan ini menyajikan persaingan menarik di berbagai grup.

Salah satunya Grup F yang dihuni Belanda, Jepang, Swedia dan Tunisia. Grup ini akan memulai laga perdananya pada Senin (15/6) mendatang.

Partai paling ditunggu pada grup ini sudah tentu adalah Belanda versus Jepang yang akan menjadi laga pembuka grup tersebut. Pada edisi Qatar sebelumnya, Tim Oranye berbicara hingga babak perempat final, dikalahkan sang jawara Argentina via babak adu penalti.

Sementara Jepang berhasil lolos dari grup maut sebagai juara grup sebelum dihentikan Kroasia di babak 16 besar, juga melalui babak adu penalti. JawaPos.com akan mengulas kekuatan kedua tersebut.

Timnas Belanda Skuad Belanda terbilang salah satu yang termewah di Piala Dunia 2026. Meski tidak sekompetitif tim favorit seperti Spanyol atau Portugal, tim besutan Ronald Koeman ini dihuni para pemain yang baru saja menjadi kampiun bersama klubnya masing-masing.

Sebut Denzel Dumfries yang membawa Inter Milan merengkuh scudetto Liga Italia musim 2025-2026 dan Frenkie De Jong yang kembali membawa Barcelona juara Liga Spanyol. Namun sayang, terjadi perubahan susunan skuad pada tubuh Timnas Belanda.

Bek Arsenal, Jurrien Timber harus dipulangkan dari pemusatan latihan di New York karena cedera. Koeman kemudian memanggil Lutsharel Geertruida yang sepanjang musim tampil cukup apik bersama Sunderland.

Dengan begini, Belanda dipastikan datang dengan kesiapan yang cukup baik. Hanya saja, Belanda masih memiliki masalah terkait rekam jejak di Piala Dunia.