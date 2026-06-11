Euforia Piala Dunia 2026 Makin Terasa di Indonesia, Nobar hingga Kesempatan Saksikan Final Langsung Jadi Daya Tarik

JawaPos.com - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia bukan sekadar ajang pertandingan antarnegara tapi juga menjadi momentum kebersamaan ketika keluarga, teman, dan komunitas berkumpul untuk mendukung tim favorit.

Antusiasme tersebut mendorong berbagai pihak menghadirkan beragam kegiatan yang membuat atmosfer Piala Dunia terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari acara nonton bareng (nobar), aktivitas interaktif bertema sepak bola, hingga program yang melibatkan anak-anak dan keluarga.

Kehadiran ruang nonton bersama diperkirakan kembali menjadi salah satu pusat perayaan selama turnamen berlangsung. Bagi banyak penggemar, nobar bukan hanya soal menyaksikan pertandingan, tetapi juga menjadi sarana berbagi emosi, merayakan kemenangan, hingga menciptakan kenangan bersama.

Selain itu, berbagai aktivitas di ruang publik juga akan meramaikan suasana. Tantangan penalti, permainan interaktif, hingga kegiatan hiburan bertema sepak bola dirancang untuk mengajak masyarakat merasakan semangat kompetisi secara langsung.

Bagi anak-anak, semarak Piala Dunia juga dihadirkan melalui beragam aktivitas edukatif dan permainan yang mengangkat tema olahraga. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap sepak bola sejak usia dini sekaligus mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat.

Sebagai bagian dari perayaan FIFA World Cup 2026, McDonald's Indonesia menghadirkan FIFA World Cup Goes to McDonald's. Berbagai program disiapkan untuk menemani masyarakat menikmati momen Piala Dunia, mulai dari menu bertema FIFA, koleksi edisi terbatas, aktivitas di restoran dan ruang publik, hingga kesempatan menyaksikan langsung laga final.

Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia Caroline Kurniadjaja mengatakan, pihaknya ingin menjadikan Piala Dunia sebagai pengalaman yang bisa dirasakan lebih dekat oleh masyarakat Indonesia.

"Bertepatan dengan perayaan 35 tahun, kami ingin menjadikan FIFA World Cup 2026 bukan hanya sekadar turnamen yang ditonton, tetapi momen yang benar-benar dirasakan bersama," ujar Caroline.