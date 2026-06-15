Cetak Guru Berkarakter dan Adaptif, Unindra dan PGRI Gelar Pelatihan Konseling di Kabupaten Lebak.

Unindra bekerja sama dengan PGRI dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak menggelar Pelatihan Konseling: Peningkatan Kompetensi Sosial dan Kepribadian Guru Kabupaten Lebak. (Istimewa)

JawaPos.com - Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan terus dilakukan. Kali ini, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan PGRI Kabupaten Lebak menggelar Pelatihan Konseling: Peningkatan Kompetensi Sosial dan Kepribadian Guru Kabupaten Lebak secara gratis bagi para guru.

Kegiatan berlangsung pada Sabtu (13/6) di SMPN 3 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Pelatihan diikuti 150 peserta guru semua jenjang di Kabupaten Lebak. Mereka ingin meningkatkan kapasitas profesionalnya, khususnya dalam aspek sosial dan kepribadian.

Hadir Rektor Universitas Indraprasta PGRI, Prof. Dr. Sumaryoto beserta jajaran. Selain itu, hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Deddy Irawan, ST., M.Si, Ketua PGRI Kabupaten Lebak Dr. Iyan Fitriyana, S.Pd., M.Pd. dan Wasekjen PB PGRI Wijaya, M.Pd turut memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pelatihan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Deddy Irawan menjelaskan, pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat kompetensi guru. Hal itu agar guru tidak hanya unggul dalam penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga mampu membangun hubungan sosial yang sehat, empati, serta karakter profesional dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

"Kompetensi sosial dan kepribadian merupakan dua aspek penting yang harus dimiliki guru di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks di era VUCA. Melalui pelatihan ini, diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, serta menjadi teladan bagi peserta didik," tutur Deddy Irawan.

Selain memperoleh materi dari instruktur berpengalaman, peserta juga mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain e-sertifikat setara 8 jam pelajaran (JP), modul serta kesempatan mengikuti sesi pengembangan kompetensi yang aplikatif.

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Sementara itu menurut Ketua PGRI Kabupaten Lebak Iyan Fitriyana, program pelatihan ini menjadi angin segar bagi para guru di Kabupaten Lebak. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, kegiatan pengembangan profesional yang dapat diakses secara gratis dinilai mampu membantu guru memperbarui wawasan.