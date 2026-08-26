LEPAS Perluas Jaringan ke Sumatera, Dealer Pertama di Medan Bawa E4 EV dan L8 PHEV

JawaPos.com – Perkembangan kendaraan elektrifikasi di Indonesia mulai bergerak semakin luas ke berbagai wilayah. Tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, kebutuhan terhadap kendaraan elektrifikasi juga mulai berkembang di kota-kota besar di Sumatera. Melihat perkembangan tersebut, LEPAS resmi membuka LEPAS Majesty Krakatau, dealer pertamanya di Kota Medan, Sumatera Utara. Kehadiran dealer ini menjadi bagian dari langkah LEPAS memperluas akses terhadap kendaraan New Energy Vehicle (NEV) sekaligus membangun jaringan layanan di luar Jawa.

Langkah tersebut hadir di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Medan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Kota Medan tumbuh 5,10 persen sepanjang 2025. Pada periode yang sama, sektor transportasi tumbuh 11,24 persen, sementara sektor transportasi di tingkat Sumatera Utara tumbuh 10,74 persen.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan kebutuhan mobilitas di wilayah ini terus berkembang. Bagi LEPAS, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk mulai membangun kehadiran di Sumatera melalui Medan.

“Medan memiliki posisi yang penting dalam perkembangan mobilitas di Sumatera. Kami melihat pertumbuhan aktivitas masyarakat dan transportasi di wilayah ini sebagai peluang untuk membawa pilihan kendaraan elektrifikasi sekaligus layanan LEPAS lebih dekat kepada konsumen,” ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director LEPAS Indonesia.

Dealer 3S Jadi Fondasi Ekspansi

LEPAS Majesty Krakatau berada di bawah naungan PT Majesty Mega Automotive dan berlokasi di Jalan Gunung Krakatau No. 42, Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur.

Dealer tersebut mengusung fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts) dengan luas lahan 1.500 meter persegi dan luas bangunan mencapai 4.388 meter persegi.

Kehadiran fasilitas terintegrasi tersebut membuat konsumen dapat mengenal produk, melakukan konsultasi maupun test drive, sekaligus mendapatkan layanan purna jual dalam satu lokasi.

Bagi LEPAS, pembangunan jaringan menjadi bagian penting karena keputusan konsumen dalam memilih kendaraan tidak hanya ditentukan oleh produk. Akses terhadap servis, suku cadang, hingga dukungan setelah pembelian juga menjadi bagian dari pertimbangan, khususnya bagi brand yang sedang memperluas pasar.

Karena itu, ekspansi jaringan LEPAS diarahkan tidak semata-mata untuk menambah jumlah dealer, tetapi juga memastikan kesiapan fasilitas dan layanan di setiap wilayah.