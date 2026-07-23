First Impression iCAR V27: SUV Boxy Bergaya Klasik dengan Teknologi Golden REEV

iCAR V27 mengusung desain boxy bergaya klasik yang dipadukan teknologi Golden REEV untuk mobilitas jarak jauh. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - SUV (sport utility vehicle) bergaya boxy kembali menjadi sorotan. Kali ini, tampilannya tetap mempertahankan nuansa klasik yang identik dengan mobil petualang, tetapi di balik desain tersebut tersimpan teknologi elektrifikasi yang membuat pengalaman berkendara terasa lebih modern.
"V27 hadir dengan filosofi Classic Never Fades, memadukan desain timeless dengan teknologi kendaraan energi baru melalui Golden REEV," ujar Head of Marketing iCAR Metta Yunita saat First Impression iCAR V27 di Shooting Star, Cilandak, Jaksel, Rabu (23/7).
Kesan pertama saat melihat iCAR V27 adalah dimensinya yang besar. SUV ini memiliki panjang 5.045 mm dengan siluet mengotak yang menjadi ciri khas kendaraan off-road klasik.
Aura premium langsung terasa ketika membuka pintu. Interior didominasi balutan kulit berwarna cokelat yang berpadu dengan dashboard berlapis material soft-touch serta aksen kayu dan metalik.
Tata letaknya juga terlihat rapi dengan layar sentuh HD 15,4 inci sebagai pusat kendali, dipadukan panel instrumen digital 8,88 inci yang memanjang di balik kemudi. Menariknya, SUV tersebut masih mempertahankan tombol fisik bergaya piano sehingga pengoperasian berbagai fungsi utama tetap terasa praktis.
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