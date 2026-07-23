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Dinarsa Kurniawan
Jumat, 24 Juli 2026 | 01.17 WIB

First Impression iCAR V27: SUV Boxy Bergaya Klasik dengan Teknologi Golden REEV

iCAR V27 mengusung desain boxy bergaya klasik yang dipadukan teknologi Golden REEV untuk mobilitas jarak jauh. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

iCAR V27 mengusung desain boxy bergaya klasik yang dipadukan teknologi Golden REEV untuk mobilitas jarak jauh. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - SUV (sport utility vehicle) bergaya boxy kembali menjadi sorotan. Kali ini, tampilannya tetap mempertahankan nuansa klasik yang identik dengan mobil petualang, tetapi di balik desain tersebut tersimpan teknologi elektrifikasi yang membuat pengalaman berkendara terasa lebih modern.

"V27 hadir dengan filosofi Classic Never Fades, memadukan desain timeless dengan teknologi kendaraan energi baru melalui Golden REEV," ujar Head of Marketing iCAR Metta Yunita saat First Impression iCAR  V27 di Shooting Star, Cilandak, Jaksel, Rabu (23/7).

Kesan pertama saat melihat iCAR V27 adalah dimensinya yang besar. SUV ini memiliki panjang 5.045 mm dengan siluet mengotak yang menjadi ciri khas kendaraan off-road klasik.

Lampu depan berbentuk lingkaran, overfender berukuran besar, velg dual-tone 21 inci, roof rack, hingga ban serep yang dipasang di pintu belakang membuat tampilannya terlihat tangguh tanpa kehilangan sentuhan modern. 

Dimensi besar dan siluet mengotak menjadi identitas utama iCAR V27 yang akan diluncurkan di GIIAS 2026.  

Aura premium langsung terasa ketika membuka pintu. Interior didominasi balutan kulit berwarna cokelat yang berpadu dengan dashboard berlapis material soft-touch serta aksen kayu dan metalik.

Tata letaknya juga terlihat rapi dengan layar sentuh HD 15,4 inci sebagai pusat kendali, dipadukan panel instrumen digital 8,88 inci yang memanjang di balik kemudi. Menariknya, SUV tersebut masih mempertahankan tombol fisik bergaya piano sehingga pengoperasian berbagai fungsi utama tetap terasa praktis. 

Kabin iCAR V27 dilengkapi layar sentuh 15,4 inci, panel instrumen digital, dan tombol fisik bergaya piano.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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