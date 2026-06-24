Honda Vario Evo 160 2026 Resmi Diluncurkan, Simak Harga, Fitur dan Spesifikasinya

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi memperkenalkan generasi terbaru skutik premium 160 cc, Honda Vario Evo 160, pada Rabu (24/6/2026).

Model yang menjadi generasi kesembilan keluarga Vario ini hadir dengan penyegaran menyeluruh pada desain, peningkatan performa mesin, serta sejumlah fitur baru yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas anak muda perkotaan.

Honda Vario Evo 160 Tampil Lebih Sporty dan Aerodinamis Presiden Direktur AHM, Yuichi Shimizu, menjelaskan bahwa Honda Vario Evo 160 dikembangkan dengan menggabungkan desain agresif, karakter aerodinamis, performa tinggi, dan teknologi modern.

Menurutnya, kombinasi tersebut membuat Vario Evo 160 mampu merepresentasikan gaya hidup pengendara masa kini yang aktif dan dinamis.

Secara tampilan, skutik terbaru ini mengalami perubahan cukup signifikan dibandingkan model sebelumnya.

Bagian depan hingga samping kini dibentuk dengan garis-garis bodi yang lebih tegas dan tajam.

Kehadiran elemen jalur aliran udara turut memperkuat kesan sporty sekaligus meningkatkan karakter aerodinamis kendaraan.

Honda Vario Evo 160. (Dony/JawaPos.com)

Tersedia Tiga Varian dan Pilihan Warna Baru Honda Vario Evo 160 dipasarkan dalam tiga pilihan varian, yakni CBS, CBS Nitro, dan ABS. Pada tipe CBS, AHM menawarkan dua pilihan warna baru yaitu Glossy Blue Lime dan Glossy White Red.

Kedua warna tersebut dipadukan dengan grafis modern yang menyasar konsumen muda. Sementara itu, varian CBS Nitro mengusung nuansa yang lebih sporty melalui pilihan ada Nitro Matte Black Red dengan pelek merah dan Nitro Glossy Grey Lime.