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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.00 WIB

Setir Mobil Terasa Tidak Stabil? Bisa Jadi Rack Steer Mulai Bermasalah

Keradaan rack steer harus menjadi perhatian pemilik mobil dan butuh perawatan rutin. (ADM) - Image

Keradaan rack steer harus menjadi perhatian pemilik mobil dan butuh perawatan rutin. (ADM)

JawaPos.com - Dalam sistem kemudi mobil, rack steer menjadi salah satu komponen yang bekerja setiap kali pengemudi memutar setir. Meski jarang terlihat, komponen ini memiliki fungsi vital karena bertugas meneruskan putaran setir menjadi gerakan roda depan sehingga kendaraan dapat bergerak sesuai arah yang diinginkan.

Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, menjelaskan bahwa rack steer berperan penting dalam menciptakan kendali kendaraan yang stabil dan responsif.

"Ketika kondisi rack steer masih optimal, pengemudi akan merasakan kontrol kemudi yang lebih presisi dan nyaman di berbagai kondisi jalan," ujarnya.

Sebaliknya, ketika performa rack steer mulai menurun, pengemudi biasanya akan merasakan perubahan pada karakter kemudi.

Respons setir menjadi kurang akurat, kendaraan terasa tidak stabil saat melaju, hingga muncul bunyi dari area kaki-kaki mobil.

Kenali Tanda-Tanda Rack Steer Bermasalah

Kerusakan rack steer umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa gejala awal yang bisa dirasakan pengemudi sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius.

Salah satu tanda yang paling umum adalah setir terasa tidak kembali sempurna ke posisi semula setelah berbelok. Selain itu, arah kendaraan juga bisa terasa kurang presisi ketika berjalan lurus.

Gejala lain yang perlu diwaspadai adalah munculnya bunyi dari bagian bawah kendaraan saat melewati jalan bergelombang atau rusak. Dalam beberapa kasus, kemudi juga terasa lebih berat atau responsnya tidak konsisten.

Jika tanda-tanda tersebut mulai muncul, sebaiknya kendaraan segera diperiksa agar kerusakan tidak merembet ke komponen lain pada sistem kemudi dan kaki-kaki.

Kebiasaan Berkendara Bisa Mempercepat Kerusakan

Selain faktor usia pemakaian, kondisi rack steer juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan pengemudi sehari-hari.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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