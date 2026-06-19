Mobil Sudah Punya ADAS, Masih Perlukah Pengemudi Tetap Fokus? Ini Faktanya

Foto: Mitsubishi Xforce dibekali fitur ADAS. (Istimewa).
JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, fitur keselamatan berbasis teknologi semakin banyak hadir pada mobil yang dipasarkan di Indonesia.
Tidak hanya kendaraan premium, sejumlah model di segmen menengah kini sudah dibekali Advanced Driver Assistance System (ADAS).
Fitur ini mencakup Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Keeping Assist (LKA), Blind Spot Monitoring (BSM), Automatic Emergency Braking (AEB), hingga Traffic Jam Assist.
Kehadirannya membantu pengemudi menjaga jarak aman, tetap berada di jalur, hingga mengurangi risiko tabrakan.
Meski demikian, ADAS bukanlah teknologi yang dapat membuat mobil mengemudi sendiri sepenuhnya.
ADAS dirancang untuk membantu pengemudi menghadapi berbagai situasi di jalan. Sistem bekerja melalui kombinasi kamera, radar, sensor, dan perangkat lunak yang terus memantau kondisi sekitar kendaraan.
Sebagai contoh, Automatic Emergency Braking dapat memberikan peringatan atau melakukan pengereman otomatis ketika mendeteksi potensi tabrakan. Sementara Lane Departure Warning akan mengingatkan saat kendaraan keluar jalur tanpa sengaja.
Namun seluruh sistem tersebut tetap memiliki keterbatasan. Saat hujan deras, kabut tebal, atau marka jalan tidak terlihat jelas, kemampuan sensor dalam membaca kondisi sekitar dapat menurun.
Karena itu, pengemudi tetap harus memegang kendali penuh selama perjalanan.
Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu bergantung pada fitur ADAS. Banyak pengemudi merasa lebih santai ketika Adaptive Cruise Control atau Lane Keeping Assist aktif.
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