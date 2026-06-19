Mobil Sudah Punya ADAS, Masih Perlukah Pengemudi Tetap Fokus? Ini Faktanya

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, fitur keselamatan berbasis teknologi semakin banyak hadir pada mobil yang dipasarkan di Indonesia.

Tidak hanya kendaraan premium, sejumlah model di segmen menengah kini sudah dibekali Advanced Driver Assistance System (ADAS).

Kehadirannya membantu pengemudi menjaga jarak aman, tetap berada di jalur, hingga mengurangi risiko tabrakan.

Meski demikian, ADAS bukanlah teknologi yang dapat membuat mobil mengemudi sendiri sepenuhnya.

ADAS Hanya Asisten, Bukan Pengganti Pengemudi ADAS dirancang untuk membantu pengemudi menghadapi berbagai situasi di jalan. Sistem bekerja melalui kombinasi kamera, radar, sensor, dan perangkat lunak yang terus memantau kondisi sekitar kendaraan.

Sebagai contoh, Automatic Emergency Braking dapat memberikan peringatan atau melakukan pengereman otomatis ketika mendeteksi potensi tabrakan. Sementara Lane Departure Warning akan mengingatkan saat kendaraan keluar jalur tanpa sengaja.

Namun seluruh sistem tersebut tetap memiliki keterbatasan. Saat hujan deras, kabut tebal, atau marka jalan tidak terlihat jelas, kemampuan sensor dalam membaca kondisi sekitar dapat menurun.

Karena itu, pengemudi tetap harus memegang kendali penuh selama perjalanan.