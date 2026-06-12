Beli QJMOTOR di PRJ 2026, Berkesempatan Menangkan Trip ke Tiongkok

JawaPos.com - Beragam promo, hadiah, hingga pengalaman eksklusif disiapkan guna meningkatkan daya tarik selama gelaran Jakarta Fair Kemayoran (PRJ) 2026. Pameran itu sendiri bertepatan dengan musim liburan sekolah dan perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta.

Salah satu yang memanfaatkan momentum tersebut adalah QJMOTOR Indonesia. Pabrikan roda dua asal Tiongkok itu menghadirkan program apresiasi berupa kesempatan mengikuti perjalanan eksklusif ke Negeri Panda itu bagi konsumen yang melakukan pembelian motor selama periode pameran maupun di jaringan dealer resmi.

"Saat ini konsumen mencari lebih dari sekadar kendaraan, tetapi juga pengalaman yang diberikan sebuah merek," ujar Head of Marketing QJMOTOR Indonesia, Andronicus Kosasih.

Menurutnya, keputusan membeli kendaraan kini turut dipengaruhi nilai pengalaman yang ditawarkan oleh sebuah brand. Karena itu, perusahaan berupaya menghadirkan program yang memberi kesempatan konsumen melihat langsung ekosistem dan aktivitas industri QJMOTOR di negara asalnya.

"Kami ingin mengapresiasi loyalitas konsumen sekaligus mengajak mereka melihat langsung ekosistem dan inovasi global QJMOTOR," lanjut Andronicus.

Program tersebut berlangsung mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Untuk pembelian lini Big Bike, konsumen akan langsung mendapatkan fasilitas perjalanan ke Tiongkok tanpa melalui mekanisme undian.

Sementara itu, pembeli seluruh tipe motor lainnya tetap memiliki kesempatan mengikuti perjalanan yang sama melalui sistem undian resmi.