Honda Brio Winner Appreciation 2026, Bukti Loyalitas Konsumen Tak Pernah Diabaikan

JawaPos.com - Komitmen Honda dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan kembali diwujudkan melalui penyelenggaraan acara Brio Winner Appreciation.

Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada para pemenang program undian Honda Brio periode Januari hingga April 2026 yang berlangsung di Midaz Senayan Golf, Jakarta, Sabtu (30/5).

Acara tersebut dirancang secara khusus untuk memberikan pengalaman eksklusif kepada pelanggan sekaligus mempererat hubungan antara Honda dan konsumennya, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Selain penyerahan hadiah secara simbolis, para pemenang juga menikmati berbagai rangkaian kegiatan mulai dari hiburan, jamuan makan siang hingga sesi berbagi pengalaman bersama sesama pelanggan Honda.

Program undian Honda Brio yang berlangsung sepanjang Januari hingga April 2026 menjadi salah satu bentuk apresiasi perusahaan kepada pelanggan yang telah memberikan kepercayaan terhadap produk dan layanan Honda.

Konsumen Honda Brio yang beruntung mendapat apresiasi dari HJC. (HJC)

Melalui program ini, konsumen berkesempatan memperoleh kupon undian setiap kali melakukan pembelian kendaraan Honda, servis berkala, pembelian suku cadang, maupun perbaikan body repair di jaringan dealer resmi Honda di wilayah Jabodetabek.

Seluruh kupon yang terkumpul kemudian diikutsertakan dalam proses pengundian yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Skema ini sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang secara rutin memanfaatkan layanan purna jual resmi Honda.

Director Honda Jakarta Center, Hendra Kustiawan, mengatakan dalam pernyataan resminya, Minggu (31/5) bahwa setiap interaksi pelanggan dengan Honda memiliki arti penting bagi perusahaan.

"Mulai dari pembelian kendaraan baru hingga perawatan rutin di bengkel resmi menjadi bagian dari hubungan kepercayaan yang terus dijaga," kata Hendra Kustiawan.