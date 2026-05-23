Royal Enfield Jadi Merek Otomotif Terkuat Dunia 2026, Kalahkan Audi dan Ferrari

JawaPos.com - Pabrikan motor asal India, Royal Enfield, berhasil mencatat pencapaian besar di industri otomotif global. Pada 2026, merek legendaris tersebut resmi dinobatkan sebagai merek otomotif terkuat di dunia versi laporan Brand Finance Automotive Industry 2026.

Dalam laporan terbaru Brand Finance, Royal Enfield meraih skor Brand Strength Index (BSI) sebesar 88,9 dari skala 100 dan mengantongi peringkat tertinggi AAA.

Capaian ini membuat Royal Enfield sukses mengungguli sejumlah merek otomotif premium dunia, termasuk Audi dan Ferrari.

Kekuatan merek Royal Enfield dinilai terus meningkat seiring lonjakan nilai perusahaan yang naik sekitar 30 persen menjadi USD1,2 miliar.

Tak hanya itu, ekspansi jaringan dealer, layanan purna jual, serta performa penjualan global yang konsisten ikut menjadi faktor utama keberhasilan mereka.

Saat ini, Royal Enfield telah hadir di lebih dari 80 negara dengan dukungan lebih dari 3.200 jaringan ritel serta tujuh fasilitas perakitan CKD internasional.

Strategi ekspansi agresif tersebut membuat merek ini semakin kuat di pasar global, termasuk di kawasan Asia, Eropa, hingga Amerika Latin.

Dari sisi penjualan, performa Royal Enfield juga menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat impresif dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data SIAM (Asosiasi Industri Otomotif India ) serta laporan internal perusahaan, total penjualan global Royal Enfield pada tahun fiskal 2025/2026 mencapai 1.238.659 unit.