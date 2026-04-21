Masih Ragu Beli Mobil Listrik? Ini 5 Alasan Hybrid Lebih Masuk Akal saat SPKLU Belum Merata

Ilustrasi SPKLU di Jawa Timur. (Humas PLN UID Jatim)
JawaPos.com - Di tengah gencarnya tren elektrifikasi kendaraan, banyak orang mulai melirik mobil listrik murni (EV) sebagai pilihan masa depan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung seperti SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) belum sepenuhnya merata, terutama di luar kota-kota besar.
Kondisi ini membuat sebagian konsumen berpikir ulang. Alih-alih langsung beralih ke EV, mobil hybrid justru menjadi opsi yang lebih realistis. Selain tetap hemat bahan bakar, hybrid juga menawarkan fleksibilitas yang belum bisa ditandingi oleh mobil listrik murni saat ini.
Berikut 5 alasan kenapa kamu sebaiknya mempertimbangkan hybrid dibanding EV di tengah ketidakpastian SPKLU seperti dirangkum dari berbagai sumber!
1. Tidak Bergantung pada SPKLU
Keunggulan paling jelas dari mobil hybrid adalah kamu tidak perlu pusing mencari SPKLU. Mobil ini tetap menggunakan mesin bensin, sehingga kamu bisa mengisi bahan bakar di SPBU seperti biasa.
Ini jadi solusi praktis, terutama jika kamu sering bepergian ke daerah yang belum memiliki fasilitas pengisian listrik. Kamu tetap bisa berkendara tanpa rasa khawatir kehabisan daya di tengah jalan.
2. Lebih Fleksibel untuk Perjalanan Jauh
Mobil listrik murni seringkali membutuhkan perencanaan matang untuk perjalanan jarak jauh, mulai dari rute hingga titik pengisian daya. Sementara itu, hybrid memberikan kebebasan lebih karena bisa berpindah antara mesin listrik dan bensin secara otomatis.
Kamu tidak perlu repot menghitung jarak tempuh berdasarkan baterai saja. Jika baterai habis, mesin bensin akan langsung mengambil alih tanpa mengganggu perjalanan.
3. Konsumsi BBM Tetap Irit Tanpa “Range Anxiety”
