Tampilan Honda Vario Street 125 model 2026 Tampang Lebih Agresif

JawaPos.com - Di segmen skuter matik 125 cc Honda menghadirkan Vario Street 125 2026 di pasar Malaysia. Model ini dikenal sebagai Honda Click di Thailand, namun hadir dengan karakter desain yang lebih tajam dan dinamis.

Dibandingkan versi yang beredar di Indonesia, tampilan model terbaru ini terlihat lebih agresif. Garis bodi dibuat lebih tegas sehingga memberikan kesan sporty yang kuat, sekaligus menyasar pengendara muda yang menginginkan motor dengan gaya ekspresif.

Dari sisi dimensi, motor ini dirancang ringkas dengan tinggi jok sekitar 769 mm dan bobot sekitar 112 kg. Kombinasi tersebut membuatnya mudah dikendalikan, terutama saat digunakan di jalan perkotaan yang padat.

Untuk menunjang kebutuhan harian, kapasitas bagasi di bawah jok mencapai 18 liter. Ruang penyimpanan ini cukup untuk membawa barang penting saat berkendara.

Fitur yang ditawarkan juga semakin lengkap. Sistem pencahayaan depan diklaim lebih optimal, sementara kompartemen depan dibuat lebih luas. Selain itu, tersedia port USB Type-C untuk mengisi daya perangkat, serta panel instrumen digital yang informatif.

Pada varian tertinggi, motor ini sudah dilengkapi Smart Key dan fitur Idling Stop System (ISS) yang membantu efisiensi bahan bakar serta kenyamanan saat berkendara.

Dari sektor dapur pacu, motor ini mengusung mesin 124,8 cc, 4-tak, SOHC, berpendingin cairan. Mesin tersebut dirancang untuk memberikan keseimbangan antara performa responsif dan konsumsi bahan bakar yang efisien.

Di Malaysia, model ini ditawarkan dengan pilihan warna Street Black Coral, Street Black Purple, dan Street Black White, dengan harga sekitar 7.428 Ringgit atau setara Rp26 jutaan.