Smart #2 Muncul Jelang Debut Beijing 2026, Kembalinya Mobil Kecil Ikonik

JawaPos.com - Merek Smart kembali menghadirkan mobil mungil lewat model terbaru bernama Smart #2. Kendaraan ini baru saja terlihat menjalani uji jalan di Tiongkok dan dijadwalkan debut resmi pada Beijing Auto Show 2026 pada 24 April.

Kehadiran Smart #2 menjadi menarik karena desainnya mengingatkan pada Smart Fortwo generasi kedua—mobil kecil dua pintu yang juga sempat dipasarkan di Indonesia. Ini menandai kembalinya DNA city car kompak yang sebelumnya sempat ditinggalkan Smart.

Sejak beralih menjadi perusahaan patungan antara Geely dan Mercedes-Benz pada 2019, Smart lebih fokus mengembangkan mobil listrik berukuran lebih besar. Bahkan, model seperti Smart #6 hadir dengan dimensi mendekati sedan menengah.

Namun melalui Smart #2, brand ini kembali ke akar sebagai produsen mobil kota yang ringkas dan efisien.

Secara desain, Smart #2 tampil dengan overhang pendek, kap mesin ringkas, serta lampu depan bergaya minimalis.

Atap dengan warna kontras dan bentuk bodi kompak mempertegas karakter urban. Port pengisian daya ditempatkan di bagian depan, sementara detail seperti kamera di balik kaca depan menandakan dukungan teknologi modern.

Untuk spesifikasi, Smart #2 dikabarkan menggunakan platform modular ECA dengan teknologi dari Geely, sementara desainnya digarap oleh tim Mercedes-Benz. Mobil ini diperkirakan mengusung motor listrik tunggal penggerak roda belakang dan baterai berkapasitas sekitar 30 kWh.

Dimensinya sangat kompak, dengan panjang sekitar 2,7 meter dan jarak sumbu roda 1,9 meter—ideal untuk mobilitas perkotaan.