Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
12 April 2026, 02.35 WIB

Smart #2 Muncul Jelang Debut Beijing 2026, Kembalinya Mobil Kecil Ikonik

Smart #2 mobil kompak yang sedang lakukan uji jalan tertangkap kamera. (dok.Carnewschina)

JawaPos.com - Merek Smart kembali menghadirkan mobil mungil lewat model terbaru bernama Smart #2. Kendaraan ini baru saja terlihat menjalani uji jalan di Tiongkok dan dijadwalkan debut resmi pada Beijing Auto Show 2026 pada 24 April.

Kehadiran Smart #2 menjadi menarik karena desainnya mengingatkan pada Smart Fortwo generasi kedua—mobil kecil dua pintu yang juga sempat dipasarkan di Indonesia. Ini menandai kembalinya DNA city car kompak yang sebelumnya sempat ditinggalkan Smart.

Sejak beralih menjadi perusahaan patungan antara Geely dan Mercedes-Benz pada 2019, Smart lebih fokus mengembangkan mobil listrik berukuran lebih besar. Bahkan, model seperti Smart #6 hadir dengan dimensi mendekati sedan menengah.

Namun melalui Smart #2, brand ini kembali ke akar sebagai produsen mobil kota yang ringkas dan efisien.

Secara desain, Smart #2 tampil dengan overhang pendek, kap mesin ringkas, serta lampu depan bergaya minimalis.

Atap dengan warna kontras dan bentuk bodi kompak mempertegas karakter urban. Port pengisian daya ditempatkan di bagian depan, sementara detail seperti kamera di balik kaca depan menandakan dukungan teknologi modern.

Untuk spesifikasi, Smart #2 dikabarkan menggunakan platform modular ECA dengan teknologi dari Geely, sementara desainnya digarap oleh tim Mercedes-Benz. Mobil ini diperkirakan mengusung motor listrik tunggal penggerak roda belakang dan baterai berkapasitas sekitar 30 kWh.

Dimensinya sangat kompak, dengan panjang sekitar 2,7 meter dan jarak sumbu roda 1,9 meter—ideal untuk mobilitas perkotaan.

Kehadiran Smart #2 diharapkan mampu mendongkrak penjualan Smart, khususnya di pasar Tiongkok yang dalam beberapa bulan terakhir masih terbilang terbatas.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore