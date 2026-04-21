Great Wall Motor Perluas Pasar, GWM Ora 5 Siap Meluncur Pertengahan 2026

GWM Ora 5 Siap Meluncur Pertengahan 2026.
JawaPos.com - Great Wall Motor (GWM) memastikan akan menghadirkan SUV listrik kompak GWM Ora 5 ke pasar Australia pada pertengahan 2026. Mengutip laporan Drive, Selasa (21/4), model ini menjadi langkah awal ekspansi sub-merek Ora di Australia, yang sejauh ini baru diwakili oleh model hatchback listrik.
Di pasar Thailand yang sudah menggunakan setir kanan, Ora 5 ditawarkan dalam varian hybrid dan listrik murni. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah kedua pilihan tersebut akan dibawa ke Australia atau hanya versi EV saja.
Dari sisi dimensi, Ora 5 memiliki ukuran yang sebanding dengan GWM Haval Jolion, tetapi dibangun di atas platform SUV yang lebih besar untuk menghadirkan ground clearance lebih tinggi serta ruang kabin yang lebih lega.
Untuk varian listrik, kendaraan ini mengandalkan motor listrik tunggal di bagian depan yang mampu menghasilkan tenaga 150 kW dan torsi 260 Nm. Baterai lithium-ion berkapasitas 58,3 kWh diklaim mampu menempuh jarak hingga 520 km berdasarkan pengujian NEDC. Selain itu, mobil ini mendukung pengisian cepat DC hingga 120 kW dan dilengkapi fitur vehicle-to-load (V2L).
Sementara itu, versi hybrid memadukan mesin bensin 1,5 liter turbocharged empat silinder dengan tenaga 110 kW dan torsi 240 Nm, serta motor listrik berkekuatan 140 kW dan torsi 236 Nm. Kombinasi keduanya menghasilkan tenaga total 164 kW dan torsi 476 Nm, dengan dukungan baterai lithium-ion 1,09 kWh. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 4,3 liter per 100 km berdasarkan pengujian di Thailand.
Untuk fitur, model yang dipasarkan di Thailand sudah dibekali velg 18 inci, lampu depan LED, serta sistem keyless entry. Interiornya dilengkapi jok depan elektrik, layar sentuh 14,6 inci yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto secara nirkabel, serta panel instrumen digital berukuran 10,25 inci.
Selain itu, tersedia pula berbagai fitur keselamatan dan bantuan berkendara, seperti pengereman darurat otomatis, adaptive cruise control, lane keep assist, lane centering, blind spot monitoring, hingga peringatan lalu lintas silang depan dan belakang sebagai opsi tambahan.
