Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 3 September 2026 | 00.49 WIB

Fenomena KTP Warga Tak Mampu Dicatut Judi Online, Gus Ipul: Bansos Tetap Kita Salurkan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat konferensi pers sosialisasi PP Nomor 31 Tahun 2026 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (30/7). (Biro Humas Kemensos) - Image

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat konferensi pers sosialisasi PP Nomor 31 Tahun 2026 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (30/7). (Biro Humas Kemensos)

JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan masyarakat kurang mampu yang hak bantuan sosialnya (bansos) terblokir akibat identitasnya disalahgunakan untuk judi online (judol) maupun transaksi pihak lain tetap berhak menerima bantuan.

Pemerintah kini tengah mendalami fenomena pencatutan NIK KTP ini agar penyaluran bansos kembali tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menuturkan, terdapat lebih dari 1,4 juta penerima bansos yang terindikasi terlibat aktivitas judi online.

Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak sedikit di antaranya yang merupakan korban pencatutan data pribadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Fenomena penyalahgunaan KTP penerima bansos ini beragam, mulai dari pembuatan akun judi online, pendaftaran pinjaman bank, hingga pembelian aset seperti kendaraan bermotor dan lainnya.

"Jadi ini sedang kita pastikan semua. Kalau ada misalnya keluarga yang tidak mampu tertolak karena KTP-nya dimanfaatkan oleh orang lain, atau yang main judol bukan orang tuanya tetapi anaknya atau keluarganya, ini yang sedang kita dalami terus," ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan, bagi warga yang memenuhi kriteria dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan data, pemerintah tidak akan menghapus hak mereka.

"Untuk yang seperti ini sedang kita perbaiki, sedang kita dalami, dan tentu jika memenuhi kriteria, bansosnya akan tetap kita salurkan," tegas Gus Ipul.

Di sisi lain, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat proses verifikasi, validasi, dan pengintegrasian data terpadu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Langkah ini juga didukung sinkronisasi data dari BKKBN serta pelaksanaan Sensus Sosial Ekonomi 2026.

"Mungkin juga nanti di akhir tahun kita akan tahu hasilnya, dan dengan begitu kita akan pasti dapat data yang lebih akurat, yang terkini, dan ditambah digitalisasi bansos," tegasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Status Pada Aplikasi SIKS-NG Berubah SI, Bansos BPNT Juli-September 2026 Siap Ditransfer - Image
Ekonomi

Status Pada Aplikasi SIKS-NG Berubah SI, Bansos BPNT Juli-September 2026 Siap Ditransfer

Jumat, 31 Juli 2026 | 16.36 WIB

Imbas Double Job, Ratusan Pendamping PKH Wajib Balikin Rp 7,9 Miliar ke Negara - Image
Ekonomi

Imbas Double Job, Ratusan Pendamping PKH Wajib Balikin Rp 7,9 Miliar ke Negara

Jumat, 3 Juli 2026 | 02.54 WIB

Jangan Keliru, Ini Fungsi Portal Perlinsos Digital vs Aplikasi Cek Bansos - Image
Ekonomi

Jangan Keliru, Ini Fungsi Portal Perlinsos Digital vs Aplikasi Cek Bansos

Rabu, 1 Juli 2026 | 06.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore