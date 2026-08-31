Karhutla Mengancam, Pemerintah Tutup Sementara Pendakian 9 Taman Nasional

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengambil langkah antisipasi terhadap tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah kawasan konservasi. Pemerintah memutuskan menutup sementara aktivitas wisata pendakian di sembilan taman nasional yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap Karhutla.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengutamakan keselamatan wisatawan sekaligus memastikan sumber daya penanganan Karhutla dapat difokuskan pada enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas.

Raja Juli menjelaskan, ketentuan resmi mengenai penutupan tersebut akan dituangkan melalui surat edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Namun, ia telah mengumumkan kebijakan tersebut secara langsung.

“Secara resmi akan ada surat edaran dari Dirjen KSDAE, tapi saya bisa umumkan sementara ada penutupan sementara terhadap 9 Taman Nasional,” kata Raja Juli usai Rakor Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8).

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Ia menyebut, munculnya kebakaran di sejumlah taman nasional turut menambah tantangan dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut membuat sumber daya pemadaman, termasuk helikopter water bombing, harus dibagi untuk menangani titik kebakaran di kawasan konservasi.

“Mengingat beberapa taman nasional kita juga terjadi kebakaran dan ini sangat menyulitkan kita untuk melakukan pemadaman, beberapa heli water bombing yang mestinya bisa dipergunakan, dimaksimumkan di 6 provinsi prioritas, tapi karena ada kebakaran yang luar biasa di beberapa taman nasional akhirnya heli ini juga di-deploy ke taman-taman nasional tersebut,” ujarnya.

Ia menekankan, keputusan menghentikan sementara pendakian bukan dimaksudkan untuk menghambat aktivitas masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati kawasan taman nasional.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah keselamatan pendaki mengingat kondisi kebakaran dapat berubah dengan cepat dan meningkatkan risiko bagi wisatawan yang berada di jalur pendakian.