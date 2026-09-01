Atasi Pengangguran Terdidik, Anggita DPR Dorong Konsep Productive Matching

JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai agenda transformasi yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dilanjutkan ke tahap yang lebih terintegrasi.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus berjalan beriringan dengan transformasi ekonomi nasional.

Azis berpandangan sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penguatan pendidikan, hilirisasi, investasi, ketahanan pangan hingga pengembangan ekonomi desa, telah membangun fondasi untuk menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan.

Fondasi tersebut, kata dia, perlu diarahkan untuk menciptakan kapasitas produktif baru sekaligus menjawab persoalan pengangguran terdidik yang semakin kompleks akibat perubahan struktur pasar kerja.

“Arah transformasinya sudah terbentuk. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program tersebut semakin terhubung dan menghasilkan kapasitas produktif baru,” kata Azis kepada wartawan, Selasa (1/9).

Salah satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih, yakni keterkaitan antara pendidikan dengan struktur ekonomi yang tengah dikembangkan pemerintah.

Menurutnya, menilai persoalan pengangguran dari kalangan lulusan pendidikan tinggi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan job matching, yakni mempertemukan lulusan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.

Ia mendorong perubahan pendekatan menuju konsep productive matching, yang tidak sekadar berorientasi pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga bagaimana kompetensi manusia dapat dikombinasikan dengan sumber daya, teknologi, modal dan akses pasar.