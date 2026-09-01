Atasi Pengangguran Terdidik, Anggita DPR Dorong Konsep Productive Matching

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti. (Akun X @azissubekti)
JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai agenda transformasi yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dilanjutkan ke tahap yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus berjalan beriringan dengan transformasi ekonomi nasional.
Azis berpandangan sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penguatan pendidikan, hilirisasi, investasi, ketahanan pangan hingga pengembangan ekonomi desa, telah membangun fondasi untuk menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan.
Fondasi tersebut, kata dia, perlu diarahkan untuk menciptakan kapasitas produktif baru sekaligus menjawab persoalan pengangguran terdidik yang semakin kompleks akibat perubahan struktur pasar kerja.
“Arah transformasinya sudah terbentuk. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program tersebut semakin terhubung dan menghasilkan kapasitas produktif baru,” kata Azis kepada wartawan, Selasa (1/9).
Salah satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih, yakni keterkaitan antara pendidikan dengan struktur ekonomi yang tengah dikembangkan pemerintah.
Menurutnya, menilai persoalan pengangguran dari kalangan lulusan pendidikan tinggi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan job matching, yakni mempertemukan lulusan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.
Ia mendorong perubahan pendekatan menuju konsep productive matching, yang tidak sekadar berorientasi pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga bagaimana kompetensi manusia dapat dikombinasikan dengan sumber daya, teknologi, modal dan akses pasar.
“Productive matching bukan hanya bertanya pekerjaan apa yang tersedia, tetapi bagaimana kemampuan manusia dipertemukan dengan sumber daya, teknologi, modal dan pasar sehingga menciptakan nilai yang sebelumnya belum ada,” jelasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen