Kemlu Verifikasi Informasi Intelijen Ukraina Soal 8 WNI jadi Tentara Rusia di Garda Depan

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan bakal melakukan verifikasi informasi dari Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina. Informasi itu tidak lain soal 8 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tentara Rusia.

Juru Bicara (Jubir) Kemlu Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mencermati informasi yang disampaikan oleh otoritas Ukraina. Dia menyebut, dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia harus didalami.

”Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata dia saat dikonfirmasi pada Senin (31/8).

Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Yvonne mengingatkan, Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing.

”Termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Penerapan ketentuan tersebut didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” terang dia.

Jika keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing, dalam hal ini Rusi, sudah terverifikasi, Yvonne menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindakan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia.

”Indonesia tetap konsisten mendorong penyelesaian damai konflik Rusia–Ukraina serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional,” ujarnya.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima laporan apa pun terkait dengan informasi 8 WNI menjadi tentara Rusia.