Anggota DPD Arya Wedakarna Disorot Lagi usai Hadiri Miss Equality 2026 di Thailand

Anggota DPD RI Arya Wedakarna menghadiri Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand. (Instagram @aryawedakarna)
JawaPos.com - Anggota DPD RI Arya Wedakarna menjadi perhatian setelah hadir dalam ajang internasional Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand.
Momen tersebut diunggah ke dalam media sosial Instagram pribadinya, dan menuai beragam komentar.
Arya mengunggah sejumlah foto saat dirinya hadir ke dalam ajang internasional yang disebut-sebut mengangkat isu transgender, kesetaraan, dan inklusi.
Dalam unggahan tersebut, Arya mengungkapkan bahwa kehadirannya sebagai Penasihat Duta Wisata Indonesia untuk menerima penghargaan Star Light dari MS Organization di Bangkok, Thailand.
Baca Juga:Penertiban Kawasan Hutan Beri Dampak, Warga Distrik Makimi Sampaikan Aspirasi ke DPR dan DPD RI
"Tokoh Bali yang juga Penasihat Duta Wisata Indonesia, Arya Wedakarna menerima penghargaan Star Light dari MS organization di Bangkok Thailand. Penghargaan untuk menjadi Bali sebagai destinasi pariwisata utama dunia," tulis Arya dalam unggahan pada media sosial Instagram.
Ia menyebut, kehadirannya dalam acara tersebut semata hanya untuk mempromosikan wisata Indonesia, khususnya Bali di dunia internasional.
"Disaksikan 15 negara, AWK yang juga Presiden The Hindu Center Of Indonesia menyaksikan peluncuran Video Wisata Bali Barat Bistanajimbarwanabali yang diputar di MGI Convention Center. Promosi Wisata Bali terus digelorakan oleh AWK sebagai tokoh Hindu Bali," jelasnya.
Unggahan tersebut menjadi perhatian masyarakat. Bahkan, masyarakat Bali yang juga konten kreator Bobon Santoso mempertanyakan kepentingan Arya yang hadir dalam acara tersebut.
"Pak Arya, jabatan adalah amanah, bukan tiket untuk hadir di setiap panggung. Gimana Jik @aryawedakarna?" tulis Bobon.
Bobon menekankan, Arya Wedakarna sebagai Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Bali seharusnya mampu menyelesaikan masalah di Provinsi Bali.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya