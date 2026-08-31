Sudaryono Ungkap Ada Oknum Catut Namanya, Tipu Calon Investor Dapur MBG

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa namanya dicatut untuk penipuan Dapur MBG.

Oknum yang mencatut namanya, menawarkan bantuan untuk membuka status suspensi atau mempercepat operasional dapur yang belum beroperasi dengan meminta sejumlah imbalan.

Sudaryono menegaskan, Ia dan jajaran pimpinan BGN tidak pernah meminta bayaran maupun mengutus orang tertentu, untuk membuka suspensi atau mengoperasikan dapur MBG.

“Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan Ibu Waka atau mengatasnamakan Pak Waka atau mengatasnamakan pimpinan siapa pun yang kemudian memberikan iming-iming bahwa nanti akan dibantu dapur-dapur yang belum beroperasi untuk segera beroperasi dengan imbalan biaya. saya pastikan itu adalah bohong,” kata Sudaryono dalam video yang dikutip dari instagram @sudaru_sudaryono, Senin (31/8).

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Dia menegaskan, tindakan tersebut merupakan tindak pidana penipuan. Karena itu, para mitra yang menemukan praktik semacam itu diminta segera melapor ke kepolisian.

“Kami pastikan berita itu tidak benar dan anda korban. Wajib dan kami harapkan untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian, sehingga tindak pidana penipuan ini bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sudaryono juga memastikan tidak ada pihak yang mendapat mandat dari BGN untuk menjadi perantara dalam proses pembukaan suspensi maupun pengoperasian dapur MBG.