Sudaryono Ungkap Ada Oknum Catut Namanya, Tipu Calon Investor Dapur MBG

Kepala BGN Sudaryono. (Istimewa).
JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa namanya dicatut untuk penipuan Dapur MBG.
Oknum yang mencatut namanya, menawarkan bantuan untuk membuka status suspensi atau mempercepat operasional dapur yang belum beroperasi dengan meminta sejumlah imbalan.
Sudaryono menegaskan, Ia dan jajaran pimpinan BGN tidak pernah meminta bayaran maupun mengutus orang tertentu, untuk membuka suspensi atau mengoperasikan dapur MBG.
“Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan Ibu Waka atau mengatasnamakan Pak Waka atau mengatasnamakan pimpinan siapa pun yang kemudian memberikan iming-iming bahwa nanti akan dibantu dapur-dapur yang belum beroperasi untuk segera beroperasi dengan imbalan biaya. saya pastikan itu adalah bohong,” kata Sudaryono dalam video yang dikutip dari instagram @sudaru_sudaryono, Senin (31/8).
Dia menegaskan, tindakan tersebut merupakan tindak pidana penipuan. Karena itu, para mitra yang menemukan praktik semacam itu diminta segera melapor ke kepolisian.
“Kami pastikan berita itu tidak benar dan anda korban. Wajib dan kami harapkan untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian, sehingga tindak pidana penipuan ini bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sudaryono juga memastikan tidak ada pihak yang mendapat mandat dari BGN untuk menjadi perantara dalam proses pembukaan suspensi maupun pengoperasian dapur MBG.
“Jadi kami tidak pernah mengutus siapa pun, kami tidak pernah memberikan otoritas kepada siapa pun untuk membuka memfasilitasi berbicara dengan para mitra atau dengan siapa pun apalagi meminta imbalan uang dan lain sebagainya,” tegasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!