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Novia Herawati
Senin, 31 Agustus 2026 | 14.23 WIB

Presiden Prabowo Bakal Tutup Muktamar NU di Jombang Hari Ini

Sidang Pleno I Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Aula Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8). (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang) - Image

Sidang Pleno I Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Aula Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8). (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur untuk menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Senin (31/8).

Rencana kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini disampaikan oleh Ketua Panitia Lokal Muktamar Ke-35 NU yang juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum (YPPBU) Tambakberas, KH Abdurrozaq Sholeh alias Gus Rozaq.

Ia menjelaskan bahwa agenda penutupan Muktamar ke-35 NU akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB di Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

"Insya Allah penutupan Muktamar tanggal 31 (Agustus 2026) jam 10.00 pagi. Terkonfirmasi RI 1 akan menutup kegiatan Muktamar di Tambakberas," tutur Gus Rozaq dalam keterangannya, Senin (31/8).

Ia mengatakan bahwa panitia Muktamar ke-35 NU telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak Sekretariat Kementerian maupun Kepresidenan terkait kehadiran Kepala Negara dalam agenda penutupan forum tertinggi NU.

"Insya Allah terkonfirmasi, karena tadi Mas Tedy (Seskab Teddy Indra Wijaya) sudah memberikan berita melalui WA. Diusahakan sebelum jam 10.00 sudah bisa penutupan karena Bapak mau hadir," imbuhnya.

Kepastian kehadiran Presiden Prabowo membuat panitia menyesuaikan jadwal seluruh rangkaian pendukung agar selesai tepat waktu.

Penutupan muktamar ditargetkan dimulai sebelum pukul 10.00 WIB sesuai protokol kepresidenan.

Gus Rozaq menyebut Presiden Prabowo terkesan dengan sambutan hangat puluhan ribu muktamirin saat pembukaan.

Kedisiplinan serta penghormatan peserta sepanjang Muktamar juga dinilai meninggalkan kesan mendalam.

Editor: Bayu Putra
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