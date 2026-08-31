Pendaftaran Bansos via Perlinsos Digital Diperpanjang, Cek Solusi bila Gagal

Ilustrasi masyarakat miskin menerima pencairan bansos. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah resmi memperpanjang masa pendaftaran penerima bantuan sosial (bansos) melalui portal Perlinsos Digital hingga akhir tahun 2026.
Meski akses telah dibuka penuh melalui situs resmi perlinsos.kemensos.go.id, sejumlah warga dilaporkan masih mengalami kendala teknis saat memproses pendaftaran online tersebut.
Langkah perpanjangan pendaftaran itu diambil untuk memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menyediakan fitur sanggah dan pelengkapan dokumen secara mandiri.
Kementerian PANRB melalui pengumuman resminya menegaskan bahwa masyarakat harus memastikan akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah aktif sebelum mengakses portal Perlinsos.
Syarat validasi ini menjadi kunci utama agar sistem dapat mengenali data pemohon secara akurat.
Bagi masyarakat yang sudah memiliki IKD aktif, proses pengajuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat dilakukan mandiri melalui ponsel.
Proses pengajuan bantuan sosial dapat diselesaikan dalam beberapa tahap mudah:
- Login dan Verifikasi Wajah: Buka situs perlinsos.kemensos.go.id, masuk menggunakan NIK dan PIN IKD yang telah terdaftar, lalu lakukan verifikasi wajah (face recognition).
- Pilih Skema Bantuan: Masuk ke menu "Daftar Bansos" dan tentukan jenis bantuan yang ingin diusulkan (PKH atau BPNT).
- Lengkapi Data Kependudukan: Isi seluruh formulir digital dan unggah dokumen pendukung yang disyaratkan secara teliti.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!