Pendaftaran Bansos via Perlinsos Digital Diperpanjang, Cek Solusi bila Gagal

JawaPos.com - Pemerintah resmi memperpanjang masa pendaftaran penerima bantuan sosial (bansos) melalui portal Perlinsos Digital hingga akhir tahun 2026.

Meski akses telah dibuka penuh melalui situs resmi perlinsos.kemensos.go.id, sejumlah warga dilaporkan masih mengalami kendala teknis saat memproses pendaftaran online tersebut.

Langkah perpanjangan pendaftaran itu diambil untuk memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menyediakan fitur sanggah dan pelengkapan dokumen secara mandiri.

Syarat Mutlak: Aktivasi IKD Terlebih Dahulu Kementerian PANRB melalui pengumuman resminya menegaskan bahwa masyarakat harus memastikan akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah aktif sebelum mengakses portal Perlinsos.

Syarat validasi ini menjadi kunci utama agar sistem dapat mengenali data pemohon secara akurat.

Bagi masyarakat yang sudah memiliki IKD aktif, proses pengajuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat dilakukan mandiri melalui ponsel.

Langkah Praktis Pendaftaran Bansos Online Proses pengajuan bantuan sosial dapat diselesaikan dalam beberapa tahap mudah:

- Login dan Verifikasi Wajah: Buka situs perlinsos.kemensos.go.id, masuk menggunakan NIK dan PIN IKD yang telah terdaftar, lalu lakukan verifikasi wajah (face recognition).

- Pilih Skema Bantuan: Masuk ke menu "Daftar Bansos" dan tentukan jenis bantuan yang ingin diusulkan (PKH atau BPNT).