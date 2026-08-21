Penuhi Kebutuhan Pengungsi, BNPB Fokus Distribusi Logistik bagi Korban Gempa NTT

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) fokus pada percepatan pemenuhan kebutuhan logistik bagi para korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, sampai dengan 20 Agustus 2026 korban meninggal dunia akibat gempa sebanyak 78 jiwa. Sedangkan 953 orang luka-luka dan sekitar 95.871 jiwa mengungsi.

Gempa susulan pun masih kerap terjadi dengan magnitudo yang cukup kencang. Masyarakat pun diimbau tetap waspada terhadap kondisi terkini.

“Doa dan dukungan kami sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini,” kata Suharyanto, Jumat (21/8).

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Saat ini kebutuhan logistik mendesak bagi para pengungsi. Oleh karena itu, distribusi akan dimaksimalkan oleh pemerintah.

“Kami terus bekerja keras dan cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.

BNPB tak memungkiri masih ada tantangan dalam penanganan korban gempa. Seperti krisis air bersih dan listrik di sejumlah posko.

“Kami memahami kesulitan yang dialami saudara-saudara kita di pengungsian. Bantuan logistik presiden telah didistribusikan dengan total bantuan yang dikirimkan sebanyak 411 ton dari tanggal 15 sampai 19 Agustus 2026,” jelasnya.