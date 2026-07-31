Mutasi Besar-Besaran Polri Termasuk 14 Kapolres, Ini Deretan Nama dan Daftar Lengkapnya

Ilustrasi Polri. (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Polri melakukan mutasi besar-besaran pada akhir Juli tahun ini. Melalui Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada Jumat (31/7) sebanyak 146 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) berpindah tugas. Termasuk diantaranya 14 orang kapolres.
Mutasi belasan kapolres tersebut tertuang dalam ST yang diteken oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan nomor: ST/1584/VII/KEP./2026 dan ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Anwar.
”Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media.
Baca Juga:Pungli Jutaan Rupiah di Pos Poncol Viral, Gubernur Dedi Mulyadi Langsung Telepon Wali Kota Bekasi
Ada pun rincian 14 kapolres yang dimutasi oleh kapolri terdiri atas
Kapolresta Kendari (Polda Sultra)
Pejabat Lama : Kombes Pol Edwin Louis Sengka
Pejabat Baru: Kombes Pol Safi'i Nafsikin
Kapolres Padang Pariaman (Polda Sumbar)
Pejabat Lama : AKBP Ahmad Faisol Amir
Pejabat Baru : AKBP Riyana Purwasari
Kapolres Asahan (Polda Sumut)
Pejabat Lama : AKBP Revi Nurvelani
Pejabat Baru : AKBP Adi Dharma Pramudhita
Kapolres Ogan Komering Ulu Timur (Polda Sumsel)
Pejabat Lama : AKBP Adik Listiyono
Pejabat Baru : AKBP Lalu Hedwin Hanggara
Kapolres Musi Banyuasin (Polda Sumsel)
Pejabat Lama : AKBP Ruri Prastowo
Pejabat Baru : AKBP Adik Listiyono
Kapolres Lubuk Linggau (Polda Sumsel)
Pejabat Lama : AKBP Adithia Bagus Arjunadi
Pejabat Baru : AKBP Catur Erwin Setiawan
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!