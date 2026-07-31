Mutasi Besar-Besaran Polri Termasuk 14 Kapolres, Ini Deretan Nama dan Daftar Lengkapnya

JawaPos.com - Polri melakukan mutasi besar-besaran pada akhir Juli tahun ini. Melalui Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada Jumat (31/7) sebanyak 146 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) berpindah tugas. Termasuk diantaranya 14 orang kapolres.

Mutasi belasan kapolres tersebut tertuang dalam ST yang diteken oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan nomor: ST/1584/VII/KEP./2026 dan ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Anwar.

”Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media.

Ada pun rincian 14 kapolres yang dimutasi oleh kapolri terdiri atas

Kapolresta Kendari (Polda Sultra)

Pejabat Lama : Kombes Pol Edwin Louis Sengka

Pejabat Baru: Kombes Pol Safi'i Nafsikin

Kapolres Padang Pariaman (Polda Sumbar)

Pejabat Lama : AKBP Ahmad Faisol Amir

Pejabat Baru : AKBP Riyana Purwasari

Kapolres Asahan (Polda Sumut)

Pejabat Lama : AKBP Revi Nurvelani

Pejabat Baru : AKBP Adi Dharma Pramudhita

Kapolres Ogan Komering Ulu Timur (Polda Sumsel)

Pejabat Lama : AKBP Adik Listiyono

Pejabat Baru : AKBP Lalu Hedwin Hanggara

Kapolres Musi Banyuasin (Polda Sumsel)

Pejabat Lama : AKBP Ruri Prastowo

Pejabat Baru : AKBP Adik Listiyono