CELIOS Surati Russell Group, Minta Pertimbangkan Pendirian 10 Universitas Baru

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar,(Webiste Celios).

JawaPos.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengirimkan surat kepada Russell Group of Universities, untuk meminta agar rencana pendirian 10 Universitas Republik Indonesia dipertimbangkan ulang.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengatakan, inisiatif untuk membangun 10 Universitas Republik Indonesia berasal dari prioritas kebijakan yang kurang tepat.

Media menjelaskan, di Indonesia saat ini terdapat 4.303 institusi pendidikan tinggi untuk melayani sekitar 285 juta penduduk, atau sekitar satu perguruan tinggi untuk setiap 66.000 penduduk.

“Kepadatan institusi ini jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang (1:153.000), Australia (1:159.000), maupun Inggris (1:418.000). Bahkan, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang beroperasi di bawah kapasitas dan mengalami kesulitan menarik mahasiswa,” tulis Media pada surat tersebut yang di posting pada laman Instagram pribadinya, dikutip Jumat (24/7).

Media mengatakan, tantangan utama Indonesia di bidang pendidikan bukan dari kurangnya jumlah institusi pendidikan melainkan minimnya investasi pada dosen, laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, dan peningkatan kualitas institusi.

Menurutnya, Pembangunan sepuluh universitas baru justru berpotensi mengalihkan anggaran hingga triliunan rupiah dari kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih mendesak tersebut.

Dalam surat itu, ia menyebut bahwa argumen pemerintah yang menyebut mengenai Indonesia membutuhkan lebih banyak dokter memang dapat dipahami. Namun, meningkatkan kapasitas fakultas kedokteran dan perguruan tinggi yang sudah ada akan jauh lebih hemat biaya dibandingkan mendirikan universitas baru dari nol.