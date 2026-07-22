Dokter Magang di RS Sukadana Lampung Timur Meninggal Dunia, Dekan FKUI Ingatkan Pembagian Beban Kerja yang Wajar

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sekaligus Dokter Internship di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur, ditemukan meninggal dunia pada Selasa (21/7) (Instagram medicine UI)

JawaPos.com - Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sekaligus Dokter Internship (magang) di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur, ditemukan meninggal dunia pada Selasa (21/7). Dekan FKUI Prof. Dr. dr. Anna Rozaliyani, M.Biomed., Sp.P(K) mengingatkan pentingnya pembagian beban kerja yang wajar.

Anna menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dr. Zulfikar yang merupakan alumni FKUI angkatan 2018. Ia menyebut kepergian dokter muda sebagai kehilangan besar yang mengingatkan tenaga kesehatan memiliki batas kemampuan.

"Kepergian seorang dokter muda adalah kehilangan yang sangat berarti. Ia mengingatkan kita bahwa di balik tugas, tanggung jawab, dan tuntutan pelayanan, setiap dokter tetaplah manusia yang memiliki batas, membutuhkan dukungan, dan berhak berada dalam lingkungan kerja yang aman, sehat, serta bermartabat," ujar Anna dikutip dari laman Instagram resmi FKUI, Rabu (21/7).

Ia menjelaskan bahwa program internship berada di luar tata kelola langsung universitas. Meski demikian, sebagai almamater, FKUI merasa bertanggung jawab untuk terus mengingatkan seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya sistem kerja yang lebih manusiawi.

"Tidak seharusnya kelelahan, tekanan, atau rasa sendiri dipandang sebagai hal biasa dalam perjalanan menjadi dokter," tegasnya.

Anna menekankan perlunya komunikasi terbuka dan pendampingan nyata bagi tenaga kesehatan. Ia juga mengingatkan pentingnya pembagian beban kerja yang wajar serta budaya kerja yang saling menghormati antar tenaga kesehatan.