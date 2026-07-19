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Muhammad Ridwan
Minggu, 19 Juli 2026 | 21.23 WIB

Putra Sulung Hotman Paris, Frank Alexander Sindir Ayahnya usai Jadi Pengacara Febrie Adriansyah

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Putra sulung pengacara ternama Hotman Paris Hutapea, Frank Alexander, melontarkan kritik tajam kepada ayahnya melalui media sosial. Unggahan tersebut muncul setelah Hotman Paris diketahui menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Melalui Instagram Story pribadinya, Frank mengungkapkan kekecewaan terhadap sosok sang ayah. Ia menilai, tindakan Hotman yang selama ini kerap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil tidak lebih dari upaya membangun citra di hadapan publik.

“Orang miskin itu cuman dijadiin senjata marketing aja. He never really care, he only care about being center of attention,” tulis Frank dalam Instagram Story pribadinya, dikutip Minggu (19/7).

Tak berhenti di situ, Frank juga melontarkan sindiran terhadap akun media sosial milik Hotman Paris, @hotman911official. Ia bahkan meminta agar akun tersebut ditutup karena dinilai hanya menjadi sarana pencitraan.

"Tutup saja ini pengais keadilan, Marketing ala-ala buat jualan alkohol di Holywings. Lebih hina dari hina," cetusnya.

Frank juga menyinggung persoalan keluarga. Ia secara terbuka menuding Hotman Paris mengambil seluruh uang angpao dari pernikahan adiknya, Fritz Paris Junior Hutapea.

"Halah kebanyakan pencitraan. Frtitz married saja, angpao-nya loe ambil. Ala ala enggak mau duit," tegasnya.

Hotman Paris klaim tak dibayar jadi pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Pengacara kondang Hotman Paris membeber alasannya mendampingi eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Hotman mengaku, dirinya tergerak karena merasa merasa miris. Sebab, Febrie adalah salah seorang jaksa yang dia nilai sukses. Berdasar catatannya, lebih kurang Rp 430 triliun kerugian negara sudah dikembalikan oleh Febrie selama bertugas di Kejaksaan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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