Komisi I DPR Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Merah Putih Distop Usai 5 Peserta Meninggal

JawaPos.com - Komisi I DPR mendesak agar kegiatan latihan dasar militer (latsarmil) Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) distop.

Itu setelah lima peserta didapati meninggal di tengah program latsarmil. penghentian harus dilakukan untuk mencegah bertambahnya korban.

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghentikan latsarmil dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Menurut dia, fakta bahwa sudah ada 5 peserta yang meninggal dunia tidak boleh dibiarkan begitu saja.

”Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal,” kata Oleh, dikutip Minggu (28/6).

”Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut,” lanjutnya.

Oleh menekankan bahwa para peserta adalah putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program Kopdes Merah Putih.

Untuk itu, setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa mereka harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.

Legislator dari PKB itu juga meminta perbaikan total terhadap sistem pembinaan dan pelatihan kepada calon manajer Kopdes Merah Putih.