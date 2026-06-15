MBG Didesak Mahasiswa hingga Sejumlah Organisasi Sipil Dihentikan, Wakil Kepala BGN: Pokoknya Kami Menjalankan Perintah Presiden!

Massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang mengkritisi bahkan usul menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa hari terakhir.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan pihaknya akan tetap menjalankan mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sembari melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan program.

“Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden,” ujar Agustina kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup bersama Komisi IX, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Perempuan yang belum genap satu bulan menjabat sebagai Wakil Kepala BGN itu menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Namun yang jelas, Agustina menegaskan bahwa dirinya dan Trenggono diberi mandat Presiden menggantikan pimpinan Wakil Kepala BGN sebelumnya untuk memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program MBG.

“Kalau kami ya kami kan diangkat menjalankan perintah presiden ya itu saja. Bahwa masyarakat demo dan sebagainya itu hal yang memang hak merekalah. Tapi kalau saya, Pak Trenggono ini kan diangkat diperintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN. Itu yang kami lakukan dan itu yang benar-benar kami jaga,” katanya.

Menurut Agustina, program MBG pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk mengatasi persoalan akses terhadap makanan bergizi yang masih dialami sebagian masyarakat Indonesia.